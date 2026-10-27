Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal em Piracicaba, os agentes apreenderam mídias que serão submetidas à análise.

A Polícia Federal prendeu uma pessoa em flagrante durante a Operação Proteção Integral, deflagrada nesta terça-feira (27), em São Pedro, no interior de São Paulo. A ação tem como objetivo combater crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O homem permanece à disposição da Justiça Federal. A Polícia Federal não divulgou, até o momento, outros detalhes sobre a investigação.

Em comunicado, a corporação reforçou a importância de pais e responsáveis orientarem e acompanharem as atividades de crianças e adolescentes tanto no ambiente virtual quanto no físico.

Segundo a Polícia Federal, a conscientização e a atenção dos responsáveis são fundamentais para prevenir situações de abuso e exploração sexual e contribuir para a proteção de crianças e adolescentes.