27 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VIOLÊNCIA

Homem é preso por agressão contra a companheira em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

 Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (26), no Vila Sônia, em Piracicaba, suspeito de violência doméstica.

Segundo informações da ocorrência, a vítima relatou aos policiais ter sido agredida com socos e chutes. Ela também afirmou estar sentindo fortes dores pelo corpo e contou que o homem teria quebrado seu celular e o arremessado pela janela.

LEIA MAIS

A Polícia Militar foi acionada pelo COPOM por volta das 0h30, na Avenida Corcovado. O suspeito, que apresentava um ferimento na mão, foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Após o registro da ocorrência e as providências policiais, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários