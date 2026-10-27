Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (26), no Vila Sônia, em Piracicaba, suspeito de violência doméstica.

Segundo informações da ocorrência, a vítima relatou aos policiais ter sido agredida com socos e chutes. Ela também afirmou estar sentindo fortes dores pelo corpo e contou que o homem teria quebrado seu celular e o arremessado pela janela.

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