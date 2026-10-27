O conjunto de programas sociais, incentivos econômicos, subsídios e benefícios tributários associados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou R$ 405 bilhões em 2026, segundo levantamento divulgado pelo jornal O Estado de S. Paulo. O volume reúne iniciativas de diferentes naturezas, incluindo medidas que reduzem impostos, ampliam o acesso ao crédito e oferecem auxílio financeiro à população.
O montante reacende o debate sobre o impacto das políticas públicas nas contas federais, especialmente em um ano eleitoral. Economistas ouvidos sobre o tema alertam para os riscos de aumento da dívida pública e questionam a capacidade do governo de conciliar a ampliação dos benefícios com o cumprimento das metas fiscais.
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Bolsa Família, isenção do IR e crédito entram na conta
Entre as medidas contabilizadas estão a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais e programas como Bolsa Família, Pé-de-Meia e Gás do Povo.
O cálculo também considera iniciativas de crédito e renegociação de dívidas, como o Desenrola Brasil, e ações relacionadas ao setor elétrico, como o Luz do Povo. Parte dos valores corresponde a despesas orçamentárias, enquanto outra envolve renúncias fiscais, subsídios ou mecanismos de financiamento.
Ao longo do ano, novas iniciativas foram incorporadas à lista, entre elas medidas de renegociação de débitos, benefícios destinados a pequenos empreendedores e propostas para ampliar a gratuidade do transporte público. A composição do total, portanto, vai além dos gastos diretos do governo federal.
Economistas apontam riscos para a dívida pública
Especialistas em finanças públicas avaliam que a expansão de benefícios sem medidas compensatórias pode dificultar o equilíbrio das contas. O custo de subsídios, incentivos e operações de crédito, segundo essa avaliação, pode recair sobre o orçamento público, os contribuintes ou os consumidores, dependendo do modelo adotado.
Outro ponto de preocupação é a continuidade das despesas nos próximos anos. Benefícios permanentes ou programas que exigem aportes recorrentes podem pressionar o orçamento mesmo após o encerramento do período eleitoral.
O reajuste do Bolsa Família, por exemplo, foi apontado por analistas como uma medida com impacto adicional estimado em R$ 24 bilhões em 2027. A avaliação é que a ampliação de gastos precisa ser acompanhada de fontes de financiamento compatíveis para evitar maior pressão sobre a dívida.
Projeções indicam dificuldades fiscais a partir de 2028
Documentos encaminhados pelo governo ao Congresso indicam a necessidade de rever despesas para manter o cumprimento das regras fiscais. As projeções mencionadas no levantamento apontam insuficiência de recursos de R$ 15,8 bilhões em 2028, R$ 14,9 bilhões em 2029 e R$ 23 bilhões em 2030.
O governo também prevê medidas de revisão de gastos que podem somar R$ 53,7 bilhões até 2030. As estimativas, no entanto, não incorporam integralmente algumas iniciativas anunciadas durante a campanha eleitoral, o que pode exigir ajustes adicionais no planejamento orçamentário.
Segundo a avaliação de especialistas, a exclusão de novas promessas das projeções dificulta dimensionar o impacto fiscal completo das medidas. O Ministério do Planejamento, por sua vez, considera as estimativas um exercício contábil e rejeita a interpretação de que elas representem, por si só, um desequilíbrio inevitável nas contas públicas.
Governo contesta classificação dos benefícios
Em manifestação oficial, a Secretaria de Comunicação da Presidência contestou a metodologia utilizada para classificar as medidas como um pacote de benefícios eleitorais. O órgão argumentou que as iniciativas atendem a objetivos sociais e econômicos, como incentivar a permanência de jovens na escola, preservar empregos e conter os efeitos da inflação.
A discussão envolve, portanto, duas questões centrais: os resultados sociais e econômicos dos programas e a capacidade de financiá-los de forma sustentável. O desafio fiscal será compatibilizar a manutenção dos benefícios com as metas de equilíbrio das contas públicas nos próximos anos.