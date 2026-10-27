O montante reacende o debate sobre o impacto das políticas públicas nas contas federais, especialmente em um ano eleitoral. Economistas ouvidos sobre o tema alertam para os riscos de aumento da dívida pública e questionam a capacidade do governo de conciliar a ampliação dos benefícios com o cumprimento das metas fiscais.

O conjunto de programas sociais, incentivos econômicos, subsídios e benefícios tributários associados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou R$ 405 bilhões em 2026, segundo levantamento divulgado pelo jornal O Estado de S. Paulo. O volume reúne iniciativas de diferentes naturezas, incluindo medidas que reduzem impostos, ampliam o acesso ao crédito e oferecem auxílio financeiro à população.

Entre as medidas contabilizadas estão a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais e programas como Bolsa Família, Pé-de-Meia e Gás do Povo.

O cálculo também considera iniciativas de crédito e renegociação de dívidas, como o Desenrola Brasil, e ações relacionadas ao setor elétrico, como o Luz do Povo. Parte dos valores corresponde a despesas orçamentárias, enquanto outra envolve renúncias fiscais, subsídios ou mecanismos de financiamento.

Ao longo do ano, novas iniciativas foram incorporadas à lista, entre elas medidas de renegociação de débitos, benefícios destinados a pequenos empreendedores e propostas para ampliar a gratuidade do transporte público. A composição do total, portanto, vai além dos gastos diretos do governo federal.

Economistas apontam riscos para a dívida pública