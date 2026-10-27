A falta de alimento, a ausência de abrigo, os ferimentos sem tratamento e as condições precárias de higiene estão entre as situações que podem indicar maus-tratos contra animais. Nem sempre a violência deixa marcas visíveis: a negligência também pode comprometer a saúde e o bem-estar de cães, gatos e animais silvestres. Identificar esses sinais é importante para que o caso seja encaminhado às autoridades responsáveis pela investigação.
A suspeita pode surgir diante de animais mantidos permanentemente em espaços inadequados, expostos ao sol e à chuva sem proteção, presos de maneira que limite seus movimentos ou privados de água e atendimento veterinário necessário. Agressões físicas, queimaduras, mutilações, envenenamento e abandono também merecem atenção. A avaliação deve considerar as condições observadas e o contexto, sem concluir automaticamente pela ocorrência de crime a partir de um único indício.
No Brasil, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) prevê punições para atos de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais. Quando a vítima é um cão ou gato, a Lei nº 14.064/2020 estabelece pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. A Constituição Federal também determina a proteção da fauna e veda práticas que submetam os animais à crueldade, reforçando a importância da prevenção e da responsabilização nos casos comprovados.
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Como registrar a ocorrência e quais canais procurar
Ao suspeitar de maus-tratos, a primeira medida é priorizar a segurança e reunir informações que possam ajudar na apuração. Fotografias, vídeos, endereço do local, data, horário, descrição dos fatos e identificação de testemunhas podem contribuir para a investigação, desde que os registros sejam feitos sem colocar ninguém em risco. Não é recomendável confrontar o possível responsável nem entrar em uma propriedade privada sem autorização. Em situações de flagrante, crime em andamento ou risco imediato, a Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190.
As denúncias podem ser encaminhadas à Polícia Civil, às delegacias especializadas quando disponíveis, aos órgãos ambientais e de fiscalização locais ou ao Ministério Público. O Disque-Denúncia 181 também funciona em diversos estados, mas a disponibilidade e os procedimentos variam conforme a região. Quando o caso envolve animais silvestres, como situações de captura, cativeiro irregular, caça ou comércio ilegal, a orientação é procurar a Polícia Ambiental ou o órgão ambiental competente. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) disponibiliza a Linha Verde, pelo telefone 0800 061 8080, além de canais digitais para manifestações e denúncias.