A falta de alimento, a ausência de abrigo, os ferimentos sem tratamento e as condições precárias de higiene estão entre as situações que podem indicar maus-tratos contra animais. Nem sempre a violência deixa marcas visíveis: a negligência também pode comprometer a saúde e o bem-estar de cães, gatos e animais silvestres. Identificar esses sinais é importante para que o caso seja encaminhado às autoridades responsáveis pela investigação.

A suspeita pode surgir diante de animais mantidos permanentemente em espaços inadequados, expostos ao sol e à chuva sem proteção, presos de maneira que limite seus movimentos ou privados de água e atendimento veterinário necessário. Agressões físicas, queimaduras, mutilações, envenenamento e abandono também merecem atenção. A avaliação deve considerar as condições observadas e o contexto, sem concluir automaticamente pela ocorrência de crime a partir de um único indício.

No Brasil, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) prevê punições para atos de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais. Quando a vítima é um cão ou gato, a Lei nº 14.064/2020 estabelece pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. A Constituição Federal também determina a proteção da fauna e veda práticas que submetam os animais à crueldade, reforçando a importância da prevenção e da responsabilização nos casos comprovados.