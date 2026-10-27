A hipótese poderá ser esclarecida durante a investigação, que busca determinar as circunstâncias exatas do acidente.

A morte de um motociclista após uma colisão com um animal em Piracicaba ganha um novo ponto de atenção: a possibilidade de o capacete ter contribuído para a morte por asfixia.

Com a força do impacto, tanto o motociclista quanto o animal morreram. A dinâmica da ocorrência e as condições em que a vítima foi encontrada deverão ser analisadas pelas autoridades para esclarecer o que aconteceu após a colisão.

A perícia esteve no local e realizou os levantamentos técnicos necessários. Os exames poderão ajudar a determinar se a morte ocorreu em consequência direta dos ferimentos provocados pelo impacto ou se outros fatores, incluindo uma possível asfixia relacionada ao capacete, tiveram participação no desfecho.

Familiares da vítima acompanharam o atendimento no local. O caso foi registrado no Plantão Policial de Piracicaba e será investigado pela Polícia Civil.