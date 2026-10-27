A suposta saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil provocou uma manifestação de seu primo, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (27), ele afirmou que “o Brasil não é um país seguro para pessoas boas”.

Léo Índio compartilhou uma notícia sobre a possível viagem do senador aos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela imprensa argentina, Flávio teria partido de Puerto Iguazú, cidade próxima à fronteira brasileira onde seu primo mora.

Na descrição de seu perfil no Instagram, Léo Índio se apresenta como “exilado político”.

Jornal argentino relata embarque em jato