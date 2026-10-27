O nível do Rio Piracicaba recuou para 4,76 metros nesta terça-feira (27), mas continua acima da cota de extravasamento, estabelecida em 4,70 metros. Apesar da redução registrada após a cheia do fim de semana, a água ainda afeta a região turística da Rua do Porto, onde ruas, estabelecimentos comerciais e bolsões de estacionamento foram atingidos.
Entre domingo (25) e segunda-feira (26), o nível do manancial ultrapassou 5,90 metros. A elevação ocorreu após as chuvas registradas em Piracicaba entre a noite de sábado (24) e a madrugada de domingo. Segundo dados da Defesa Civil, o município acumulou mais de 70 milímetros de chuva em um período de 24 horas.
Mesmo com o início do recuo, o nível do rio permanece acima do limite de extravasamento, o que mantém a atenção sobre os pontos próximos às margens.
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Equipes de limpeza atuam na Rua do Porto
Na manhã desta terça-feira (27), equipes de limpeza estiveram na região da Rua do Porto para realizar a limpeza dos locais atingidos pela cheia. O trabalho ocorreu após a redução do nível do Rio Piracicaba, com o objetivo de remover os resíduos deixados pela água e auxiliar na recuperação dos espaços afetados.
A região teve ruas, áreas de estacionamento e estabelecimentos comerciais atingidos pelo avanço do rio. Com o recuo da água, a limpeza se tornou uma das etapas para a retomada das atividades nos trechos afetados.
Apesar do trabalho realizado, o nível do manancial continua acima da cota de extravasamento. Por isso, a situação das áreas próximas às margens ainda exige acompanhamento, principalmente diante da previsão de novas chuvas para os próximos dias.
Avenida Beira Rio tem liberação parcial
Com a diminuição do nível da água, parte das vias afetadas pela cheia começou a ser liberada para a circulação de veículos. Na Avenida Beira Rio, a liberação ocorre parcialmente até a altura da Rua Moraes Barros. Os demais trechos devem ser avaliados conforme as condições da área e a redução dos alagamentos.
A orientação é que motoristas redobrem a atenção ao circular pela região, respeitando a sinalização e as eventuais restrições de tráfego. A presença de água sobre a pista pode dificultar a identificação das condições do pavimento e de possíveis obstáculos.
Já a Avenida Jaime Pereira, conhecida como Estrada do Bongue, foi totalmente liberada nesta terça-feira (27). A via havia sido interditada após a água cobrir trechos da pista durante a elevação do Rio Piracicaba.
A liberação das avenidas ocorre enquanto o nível do manancial segue acima da cota de extravasamento. Por isso, a situação das vias próximas ao rio continua dependendo das condições registradas ao longo do dia e da possibilidade de novas chuvas.
Região da Rua do Porto continua sob atenção
A região turística da Rua do Porto está entre os locais atingidos pela elevação do rio. A água avançou sobre ruas, estabelecimentos comerciais e bolsões de estacionamento, afetando áreas utilizadas por moradores, trabalhadores e visitantes.
O recuo registrado nesta terça-feira indica uma redução no nível do manancial em relação aos dias anteriores, quando a medição ultrapassou 5,90 metros. No entanto, como a marca atual ainda está acima dos 4,70 metros estabelecidos para o extravasamento, o risco de alagamentos permanece.
A situação também depende do volume de chuva registrado nos próximos dias. Caso novas precipitações atinjam a cidade e a região da bacia do rio, o nível poderá sofrer alterações, exigindo acompanhamento das autoridades responsáveis.
Previsão indica mais chuva a partir de quarta-feira
A previsão meteorológica aponta possibilidade de novas chuvas em Piracicaba a partir desta quarta-feira (28). São esperadas pancadas de intensidade moderada a forte, com possibilidade de continuidade das precipitações na quinta-feira (29).
A previsão mantém o alerta para a região, já que o Rio Piracicaba ainda está acima da cota de extravasamento. A ocorrência de novas chuvas pode influenciar o nível do manancial e prolongar os impactos nos pontos que foram atingidos pela cheia.
Diante desse cenário, a recomendação é acompanhar os comunicados da Defesa Civil e as atualizações sobre as condições do rio e das vias públicas. Motoristas devem respeitar as sinalizações e evitar atravessar trechos cobertos pela água, enquanto moradores e comerciantes das áreas próximas às margens precisam ficar atentos a possíveis mudanças no nível do manancial.
Mesmo com a liberação total da Estrada do Bongue, a liberação parcial da Avenida Beira Rio e o início dos trabalhos de limpeza na Rua do Porto, a situação ainda exige acompanhamento. O Rio Piracicaba recuou para 4,76 metros nesta terça-feira, mas permanece acima do limite de extravasamento, e a previsão de novas chuvas mantém a possibilidade de alterações no cenário ao longo da semana.
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