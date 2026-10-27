O nível do Rio Piracicaba recuou para 4,76 metros nesta terça-feira (27), mas continua acima da cota de extravasamento, estabelecida em 4,70 metros. Apesar da redução registrada após a cheia do fim de semana, a água ainda afeta a região turística da Rua do Porto, onde ruas, estabelecimentos comerciais e bolsões de estacionamento foram atingidos.

Entre domingo (25) e segunda-feira (26), o nível do manancial ultrapassou 5,90 metros. A elevação ocorreu após as chuvas registradas em Piracicaba entre a noite de sábado (24) e a madrugada de domingo. Segundo dados da Defesa Civil, o município acumulou mais de 70 milímetros de chuva em um período de 24 horas.

Mesmo com o início do recuo, o nível do rio permanece acima do limite de extravasamento, o que mantém a atenção sobre os pontos próximos às margens.