Uma discussão durante o consumo terminou em violência na noite de sábado (24), em Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba. Um homem foi preso pela Polícia Militar, suspeito de esfaquear outro na região abdominal, no Jardim Levorato

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A ocorrência veio à tona por volta das 23h30, quando os policiais foram acionados no Hospital Municipal, após a vítima dar entrada com o ferimento. O homem foi socorrido por populares e encaminhado à Santa Casa.