Abastecer o carro durante a madrugada para tentar economizar combustível é um hábito que atravessa gerações de motoristas. A ideia parece fazer sentido porque a gasolina e o etanol apresentam maior densidade em temperaturas mais baixas. No entanto, escolher um horário mais frio não garante economia significativa, já que os tanques subterrâneos dos postos reduzem as variações de temperatura do produto armazenado.

A explicação está no comportamento dos líquidos diante das mudanças de temperatura. Quando aquecidos, gasolina e etanol se expandem, aumentando de volume sem que sua massa sofra uma alteração equivalente. No resfriamento, acontece o contrário: o volume diminui e a densidade aumenta. Por esse motivo, um mesmo volume de combustível mais frio pode conter ligeiramente mais massa e energia química do que uma quantidade equivalente do mesmo produto em temperatura mais elevada.

Apesar desse princípio físico, a temperatura do ar não determina diretamente a condição do combustível que chega ao tanque do veículo. Como os reservatórios dos postos ficam, em geral, enterrados, o solo e a quantidade de líquido armazenado amenizam as oscilações térmicas ao longo do dia. Assim, uma madrugada fria não significa necessariamente que o combustível esteja muito mais gelado do que estaria durante uma tarde quente.