Abastecer o carro durante a madrugada para tentar economizar combustível é um hábito que atravessa gerações de motoristas. A ideia parece fazer sentido porque a gasolina e o etanol apresentam maior densidade em temperaturas mais baixas. No entanto, escolher um horário mais frio não garante economia significativa, já que os tanques subterrâneos dos postos reduzem as variações de temperatura do produto armazenado.
A explicação está no comportamento dos líquidos diante das mudanças de temperatura. Quando aquecidos, gasolina e etanol se expandem, aumentando de volume sem que sua massa sofra uma alteração equivalente. No resfriamento, acontece o contrário: o volume diminui e a densidade aumenta. Por esse motivo, um mesmo volume de combustível mais frio pode conter ligeiramente mais massa e energia química do que uma quantidade equivalente do mesmo produto em temperatura mais elevada.
Apesar desse princípio físico, a temperatura do ar não determina diretamente a condição do combustível que chega ao tanque do veículo. Como os reservatórios dos postos ficam, em geral, enterrados, o solo e a quantidade de líquido armazenado amenizam as oscilações térmicas ao longo do dia. Assim, uma madrugada fria não significa necessariamente que o combustível esteja muito mais gelado do que estaria durante uma tarde quente.
A situação pode mudar em circunstâncias específicas, como na chegada de uma nova carga de combustível com temperatura diferente daquela do produto já armazenado. Mesmo nesses casos, não é possível garantir uma vantagem perceptível para quem abastece. Na Fórmula 1, o controle da temperatura do combustível já foi considerado uma estratégia técnica, demonstrando que o fenômeno pode ter relevância em condições controladas, bastante diferentes das encontradas em postos convencionais.
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Como economizar de verdade na hora de abastecer?
Em vez de mudar a rotina para abastecer durante a madrugada, o motorista pode concentrar seus esforços em medidas com maior potencial de economia. Comparar os preços de diferentes postos, acompanhar o consumo médio do veículo e escolher estabelecimentos confiáveis são atitudes que ajudam a controlar as despesas. A manutenção adequada e uma condução mais suave também podem reduzir o consumo, dependendo das condições do veículo e do trânsito.
Outro ponto importante é conferir se a quantidade indicada na bomba corresponde ao volume efetivamente fornecido. Se houver suspeita de irregularidade, o consumidor pode solicitar um teste de medição com uma medida-padrão de 20 litros, acompanhar o procedimento e guardar a nota fiscal. A tolerância metrológica dos equipamentos não dá ao estabelecimento autorização para entregar deliberadamente menos combustível do que o registrado na venda.
Os preços praticados pelos postos também merecem atenção, pois podem variar ao longo do dia, desde que as regras de proteção ao consumidor sejam respeitadas e os valores sejam informados com clareza. Encontrar uma oferta mais vantajosa pode representar uma economia real, enquanto a tentativa de aproveitar a temperatura mais baixa dificilmente oferece um benefício relevante na rotina. Portanto, não existe um horário universalmente melhor para abastecer por causa do frio: pesquisar preços e acompanhar o consumo são estratégias mais úteis para preservar o bolso.