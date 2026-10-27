A Polícia Federal apura o paradeiro do senador após relatos de que ele teria cruzado a fronteira com a Argentina.

A Polícia Federal (PF) investiga se o senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil sem passar pelos controles migratórios oficiais. A apuração ganhou força após um veículo de comunicação argentino noticiar que ele teria entrado no país vizinho pela região de Puerto Iguazú.

Até a manhã desta terça-feira (27), não havia registro de saída do parlamentar pelos pontos regulares de fiscalização brasileiros. Também não havia confirmação oficial de que ele tivesse ingressado na Argentina.

Brasil e Argentina verificam possível travessia