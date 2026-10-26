Piracicaba recebe nesta terça-feira (27), a partir das 17h30, a exibição do documentário Bicho Livre, Terra Viva, que aborda alternativas para a criação animal em equilíbrio com a natureza. O evento gratuito também inclui a apresentação do livro Bicho Livre, Terra Viva: criação animal agroecológica, uma mesa de debate com participação do público e um coquetel de encerramento.
A atividade será realizada na sede do Imaflora, na Estrada Chico Mendes, 185, e é promovida pelo Centro de Aprendizagem e Cultura Imaflora (Cacuí), em parceria com a Proteção Animal Mundial. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia pelo site oficial do evento.
A programação propõe discutir como conciliar a produção de alimentos com o bem-estar animal, a conservação ambiental e a justiça social. O modelo convencional de produção pecuária demanda recursos naturais, como terra e água, e pode gerar impactos sobre os ecossistemas, além de levantar questões relacionadas às condições de criação dos animais.
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Filme e livro apresentam alternativas agroecológicas
O documentário reúne histórias de agricultores, pesquisadores e comunidades de três estados brasileiros que desenvolvem práticas de produção em equilíbrio com a natureza. As experiências apresentadas valorizam os ciclos da terra e o bem-estar dos animais. Já o livro Bicho Livre, Terra Viva: criação animal agroecológica reúne análises de especialistas sobre os impactos dos modelos convencionais de produção, os princípios da agroecologia e as possibilidades de transição para sistemas alimentares mais justos e sustentáveis.
Após a exibição, uma mesa com três debatedores abordará temas como a transição agroecológica, a concentração de terras e recursos, a segurança alimentar e nutricional e o papel dos sistemas de produção familiar. O público poderá fazer perguntas e participar da discussão.
A Proteção Animal Mundial defende o fortalecimento da criação animal de base agroecológica como alternativa para reduzir a crueldade nos sistemas alimentares. O Cacuí, por sua vez, atua na promoção da cultura, da formação e da divulgação do conhecimento como ferramentas de transformação socioambiental.