Piracicaba recebe nesta terça-feira (27), a partir das 17h30, a exibição do documentário Bicho Livre, Terra Viva, que aborda alternativas para a criação animal em equilíbrio com a natureza. O evento gratuito também inclui a apresentação do livro Bicho Livre, Terra Viva: criação animal agroecológica, uma mesa de debate com participação do público e um coquetel de encerramento.

A atividade será realizada na sede do Imaflora, na Estrada Chico Mendes, 185, e é promovida pelo Centro de Aprendizagem e Cultura Imaflora (Cacuí), em parceria com a Proteção Animal Mundial. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia pelo site oficial do evento.

A programação propõe discutir como conciliar a produção de alimentos com o bem-estar animal, a conservação ambiental e a justiça social. O modelo convencional de produção pecuária demanda recursos naturais, como terra e água, e pode gerar impactos sobre os ecossistemas, além de levantar questões relacionadas às condições de criação dos animais.