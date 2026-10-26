Um suspeito morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na noite de domingo (25), em uma área rural de Piracicaba. O carro havia sido roubado momentos antes de uma família que voltava para casa com uma criança de apenas 2 anos.

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Segundo a PM, durante a abordagem, um dos suspeitos atirou contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido e morreu no local. O segundo envolvido fugiu para um canavial e não havia sido localizado.