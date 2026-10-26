Um suspeito morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na noite de domingo (25), em uma área rural de Piracicaba. O carro havia sido roubado momentos antes de uma família que voltava para casa com uma criança de apenas 2 anos.
LEIA MAIS
- VÍDEO: mulher morre após colisão entre moto e cavalo em Piracicaba
- Vítima fatal de colisão entre moto e cavalo é identificada
Segundo a PM, durante a abordagem, um dos suspeitos atirou contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido e morreu no local. O segundo envolvido fugiu para um canavial e não havia sido localizado.
Com o suspeito, os policiais encontraram um revólver calibre .38. A viatura também foi atingida por disparos, mas nenhum policial ficou ferido.
O veículo foi recuperado, e o caso será investigado.