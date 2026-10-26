Idealizada pelo pedagogo e psicanalista André Schuindt, a Contoterapia propõe uma experiência de mediação literária, escuta e expressão. A programação inclui um resumo autoral da obra, contextualização do conto, conversa mediada e uma vivência reflexiva com os participantes.

A literatura pode abrir espaço para conversas sobre sentimentos, autocuidado e acolhimento. Essa é a proposta da segunda edição da Contoterapia, intitulada Florescer por Dentro, que será realizada no sábado (31), às 11h, na Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto. A participação é gratuita, mediante inscrição pela internet. Nesta edição, o encontro terá como ponto de partida o conto A Imitação da Rosa, da escritora Clarice Lispector, em uma atividade relacionada ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama.

Na narrativa de A Imitação da Rosa, Clarice Lispector apresenta Laura, uma mulher que enfrenta as expectativas do cotidiano e as pressões relacionadas à ideia de normalidade. As rosas, elemento central da história, ajudam a levantar questões sobre beleza, perfeição, inquietação e a diferença entre a aparência e a experiência interior.

A partir da obra, a atividade pretende estimular conversas sobre atenção aos próprios sentimentos, respeito aos limites pessoais, acolhimento e redes de apoio. A proposta é ampliar o diálogo sobre o cuidado consigo mesma durante o Outubro Rosa, sem reduzir a experiência feminina ao adoecimento.

A primeira edição do projeto foi marcada, segundo o idealizador, pela oportunidade de desenvolver a metodologia e promover encontros entre os participantes. “O encontro que tivemos foi uma incrível oportunidade de desenvolvermos um pouco a Metodologia de Contoterapia, mas o melhor foi nos conectarmos como humanos e desfrutarmos de boas conversas. Foi sensacional!”, relatou André Schuindt.