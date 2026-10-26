A literatura pode abrir espaço para conversas sobre sentimentos, autocuidado e acolhimento. Essa é a proposta da segunda edição da Contoterapia, intitulada Florescer por Dentro, que será realizada no sábado (31), às 11h, na Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto. A participação é gratuita, mediante inscrição pela internet. Nesta edição, o encontro terá como ponto de partida o conto A Imitação da Rosa, da escritora Clarice Lispector, em uma atividade relacionada ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama.
Idealizada pelo pedagogo e psicanalista André Schuindt, a Contoterapia propõe uma experiência de mediação literária, escuta e expressão. A programação inclui um resumo autoral da obra, contextualização do conto, conversa mediada e uma vivência reflexiva com os participantes.
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Na narrativa de A Imitação da Rosa, Clarice Lispector apresenta Laura, uma mulher que enfrenta as expectativas do cotidiano e as pressões relacionadas à ideia de normalidade. As rosas, elemento central da história, ajudam a levantar questões sobre beleza, perfeição, inquietação e a diferença entre a aparência e a experiência interior.
A partir da obra, a atividade pretende estimular conversas sobre atenção aos próprios sentimentos, respeito aos limites pessoais, acolhimento e redes de apoio. A proposta é ampliar o diálogo sobre o cuidado consigo mesma durante o Outubro Rosa, sem reduzir a experiência feminina ao adoecimento.
A primeira edição do projeto foi marcada, segundo o idealizador, pela oportunidade de desenvolver a metodologia e promover encontros entre os participantes. “O encontro que tivemos foi uma incrível oportunidade de desenvolvermos um pouco a Metodologia de Contoterapia, mas o melhor foi nos conectarmos como humanos e desfrutarmos de boas conversas. Foi sensacional!”, relatou André Schuindt.
A iniciativa oferece ao público uma oportunidade gratuita de contato com a literatura e de participação em uma atividade cultural voltada à reflexão e à troca de ideias.
Como participar
A segunda edição da Contoterapia será realizada no dia 31 de outubro, às 11h, na Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, localizada na Rua Saldanha Marinho, 333, no Centro de Piracicaba. A atividade é gratuita, mas exige inscrição antecipada pelo formulário divulgado pela organização.