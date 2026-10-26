O SENAI-SP está com inscrições abertas para 3.357 vagas gratuitas em cursos técnicos e de Aprendizagem Industrial, com início previsto para o primeiro semestre de 2027. As oportunidades estão distribuídas em 58 unidades do estado de São Paulo, e os interessados podem se inscrever até 9 de novembro de 2026.
Na região de Piracicaba, Limeira conta com opções de formação nas áreas de tecnologia e automação industrial. Entre os cursos disponíveis estão Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Mecatrônica, ambos com carga horária de 1.200 horas.
O curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas é voltado à área de Tecnologia da Informação e prepara os alunos para desenvolver, testar e implantar sistemas computacionais. A formação aborda aspectos como qualidade, usabilidade e segurança da informação. Já o Técnico em Mecatrônica prepara profissionais para implementar e manter máquinas e equipamentos automatizados, além de atuar no desenvolvimento de sistemas de automação industrial. O curso reúne conhecimentos relacionados à eletrônica, à automação e aos processos de manufatura.
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Quem pode participar?
Para concorrer a uma vaga nos Cursos Técnicos, é necessário estar cursando, no mínimo, o segundo ano do ensino médio ou já ter concluído essa etapa. Não há limite máximo de idade para essa modalidade. Na Aprendizagem Industrial, é exigido ensino fundamental completo, e a idade máxima é de 24 anos, com exceções conforme o curso.
As provas dos processos seletivos são digitais e realizadas presencialmente na unidade escolhida, mediante agendamento. Os candidatos devem consultar as orientações oficiais para conferir os requisitos específicos, as etapas da seleção e os procedimentos de inscrição.
A formação profissional é uma alternativa para quem deseja desenvolver competências para atuar em áreas técnicas e industriais. De acordo com a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos do SENAI, referente ao período de 2023 a 2025, 88,6% dos egressos dos Cursos Técnicos do SENAI-SP estavam ocupados no mercado de trabalho. O índice é estadual e não representa uma garantia de emprego após a conclusão dos cursos.
A relação de cursos, unidades, requisitos e horários pode ser consultada nos canais oficiais do SENAI-SP.