O SENAI-SP está com inscrições abertas para 3.357 vagas gratuitas em cursos técnicos e de Aprendizagem Industrial, com início previsto para o primeiro semestre de 2027. As oportunidades estão distribuídas em 58 unidades do estado de São Paulo, e os interessados podem se inscrever até 9 de novembro de 2026.

Na região de Piracicaba, Limeira conta com opções de formação nas áreas de tecnologia e automação industrial. Entre os cursos disponíveis estão Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Mecatrônica, ambos com carga horária de 1.200 horas.

O curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas é voltado à área de Tecnologia da Informação e prepara os alunos para desenvolver, testar e implantar sistemas computacionais. A formação aborda aspectos como qualidade, usabilidade e segurança da informação. Já o Técnico em Mecatrônica prepara profissionais para implementar e manter máquinas e equipamentos automatizados, além de atuar no desenvolvimento de sistemas de automação industrial. O curso reúne conhecimentos relacionados à eletrônica, à automação e aos processos de manufatura.