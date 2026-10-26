26 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ENSINO SUPERIOR

Fies abre 50 mil vagas; veja quem pode conseguir o benefício

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2026, começaram nesta segunda-feira (26).
As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2026, começaram nesta segunda-feira (26).

As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2026, começaram nesta segunda-feira (26). Os interessados podem se candidatar gratuitamente até 3 de novembro, pela internet, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Nesta edição, são oferecidas 50 mil vagas em instituições privadas de ensino superior de todo o país. O programa permite financiar os encargos educacionais da graduação, com pagamento posterior e condições previstas nas regras do financiamento.

O cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando uma conta Gov.br. O MEC também disponibiliza um guia com as etapas para se inscrever.

As vagas remanescentes são destinadas à contratação do financiamento ainda no segundo semestre letivo de 2026. Por isso, os candidatos precisam observar os prazos e verificar se conseguem cumprir as exigências acadêmicas da instituição escolhida.

Quem pode se inscrever no Fies?

Para concorrer, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota superior a zero na redação. Não são aceitos resultados de participantes que realizaram o exame na condição de treineiros.

Outro requisito é possuir renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa. As demais condições para participar estão detalhadas no edital publicado pelo MEC.

Os candidatos que forem pré-selecionados também deverão comprovar que têm condições de acompanhar as atividades acadêmicas e atingir a frequência mínima exigida pela instituição de ensino durante o semestre letivo.

Como se inscrever no Fies 2026

  1. Acesse o portal oficial: entre no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
  2. Faça login: entre no sistema FiesSeleção utilizando sua conta Gov.br.
  3. Preencha os dados pessoais: informe os dados solicitados e um endereço de e-mail válido.
  4. Cadastre o grupo familiar: informe os integrantes da família, seus CPFs, datas de nascimento e rendas mensais, quando houver.
  5. Escolha o curso: consulte as opções disponíveis e selecione a instituição de ensino, o curso, o turno e o local desejados.
  6. Confira os requisitos: verifique se atende aos critérios de renda e desempenho no Enem e se poderá cumprir as exigências acadêmicas do semestre.
  7. Revise e finalize: confira todas as informações antes de concluir o envio da inscrição.

Prazo: as inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 3 de novembro de 2026. O resultado da chamada única está previsto para 16 de novembro.

Para consultar todas as regras, acesse o edital oficial do Fies 2026

Metade das vagas é reservada a inscritos no CadÚnico

Do total de oportunidades disponíveis, 50% são reservadas a candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo e inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para essa modalidade, serão consideradas as informações do cadastro atualizadas até 8 de outubro de 2026. Os estudantes pré-selecionados poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais, conforme as regras do programa.

Quando sai o resultado do Fies?

A divulgação do resultado da chamada única está prevista para 16 de novembro. Os candidatos devem acompanhar as informações pelos canais oficiais do programa e ficar atentos às etapas posteriores à pré-seleção.

O Fies é uma alternativa para estudantes que pretendem ingressar ou permanecer em cursos de graduação de instituições privadas, mas precisam de apoio financeiro para custear os estudos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários