As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2026, começaram nesta segunda-feira (26). Os interessados podem se candidatar gratuitamente até 3 de novembro, pela internet, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).
Nesta edição, são oferecidas 50 mil vagas em instituições privadas de ensino superior de todo o país. O programa permite financiar os encargos educacionais da graduação, com pagamento posterior e condições previstas nas regras do financiamento.
O cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando uma conta Gov.br. O MEC também disponibiliza um guia com as etapas para se inscrever.
As vagas remanescentes são destinadas à contratação do financiamento ainda no segundo semestre letivo de 2026. Por isso, os candidatos precisam observar os prazos e verificar se conseguem cumprir as exigências acadêmicas da instituição escolhida.
Quem pode se inscrever no Fies?
Para concorrer, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota superior a zero na redação. Não são aceitos resultados de participantes que realizaram o exame na condição de treineiros.
Outro requisito é possuir renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa. As demais condições para participar estão detalhadas no edital publicado pelo MEC.
Os candidatos que forem pré-selecionados também deverão comprovar que têm condições de acompanhar as atividades acadêmicas e atingir a frequência mínima exigida pela instituição de ensino durante o semestre letivo.
Como se inscrever no Fies 2026
- Acesse o portal oficial: entre no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
- Faça login: entre no sistema FiesSeleção utilizando sua conta Gov.br.
- Preencha os dados pessoais: informe os dados solicitados e um endereço de e-mail válido.
- Cadastre o grupo familiar: informe os integrantes da família, seus CPFs, datas de nascimento e rendas mensais, quando houver.
- Escolha o curso: consulte as opções disponíveis e selecione a instituição de ensino, o curso, o turno e o local desejados.
- Confira os requisitos: verifique se atende aos critérios de renda e desempenho no Enem e se poderá cumprir as exigências acadêmicas do semestre.
- Revise e finalize: confira todas as informações antes de concluir o envio da inscrição.
Prazo: as inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 3 de novembro de 2026. O resultado da chamada única está previsto para 16 de novembro.
Para consultar todas as regras, acesse o edital oficial do Fies 2026
Metade das vagas é reservada a inscritos no CadÚnico
Do total de oportunidades disponíveis, 50% são reservadas a candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo e inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Para essa modalidade, serão consideradas as informações do cadastro atualizadas até 8 de outubro de 2026. Os estudantes pré-selecionados poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais, conforme as regras do programa.
Quando sai o resultado do Fies?
A divulgação do resultado da chamada única está prevista para 16 de novembro. Os candidatos devem acompanhar as informações pelos canais oficiais do programa e ficar atentos às etapas posteriores à pré-seleção.
O Fies é uma alternativa para estudantes que pretendem ingressar ou permanecer em cursos de graduação de instituições privadas, mas precisam de apoio financeiro para custear os estudos.