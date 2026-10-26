As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2026, começaram nesta segunda-feira (26). Os interessados podem se candidatar gratuitamente até 3 de novembro, pela internet, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Nesta edição, são oferecidas 50 mil vagas em instituições privadas de ensino superior de todo o país. O programa permite financiar os encargos educacionais da graduação, com pagamento posterior e condições previstas nas regras do financiamento.

O cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando uma conta Gov.br. O MEC também disponibiliza um guia com as etapas para se inscrever.