Em 2026, Caterpillar celebra cinco décadas de presença no município; trajetória é marcada por crescimento industrial, inovação e contribuição para o desenvolvimento da região.
Em outubro de 2026, a Caterpillar celebra 50 anos de presença em Piracicaba (SP), uma trajetória marcada por crescimento industrial, inovação, geração de empregos e contribuição para o desenvolvimento econômico da região. Desde o início das operações de sua unidade fabril no município em 1976, a empresa acompanha a transformação da cidade e contribui para consolidar Piracicaba como um dos principais polos industriais do interior paulista.
A chegada da Caterpillar a Piracicaba representou um importante movimento de expansão das operações da companhia no Brasil, que havia marcado sua chegada ao país em 1954, em São Paulo.
Ao longo de cinco décadas em Piracicaba, a unidade evoluiu continuamente, incorporando novas tecnologias, ampliando sua capacidade produtiva e fortalecendo sua relevância estratégica na rede global da empresa.
Hoje, a operação no município reúne manufatura de máquinas, centro de distribuição de peças para a América do Sul, remanufatura de componentes, montagem de mangueiras hidráulicas e uma unidade dedicada à manufatura de grupos geradores, que também completa 25 anos em 2026.
“Celebrar 50 anos em Piracicaba é reconhecer a importância das pessoas, da comunidade e dos parceiros que ajudaram a construir essa trajetória. Ao longo dessas cinco décadas, a Caterpillar cresceu junto com a cidade, ampliando investimentos, gerando oportunidades e contribuindo para o desenvolvimento industrial da região”, afirma o presidente da Caterpillar no Brasil, Carlos Alexandre de Oliveira. “Temos orgulho de fazer parte dessa história e de continuar construindo valor para nossos clientes e para a sociedade”.
História
A jornada da Caterpillar no Brasil teve início em 1954 – no dia 26 de outubro daque-le ano, foi inaugurado um armazém na cidade de São Paulo, onde começou a funcionar um escritório da Caterpillar que prestava serviços aos clientes já existentes no Brasil. Em 1960, foi inaugurada a primeira fábrica da Caterpillar no Brasil, no bairro de Santo Amaro em São Paulo, onde teve início a produção local de máquinas.
A história em Piracicaba começa em 1974, com a assinatura do contrato de compra e venda do terreno onde atualmente se encontra a Caterpillar Piracicaba, na Rodovia Luiz de Queiroz.
Para comemorar a escolha de Piracicaba para receber uma das maiores fábricas da Caterpillar do mundo, os clientes locais realizaram uma “tratorata” no dia da compra do terreno, com o lema “A Caterpillar é nossa”.
Dois anos depois, em 1976, foi inaugurada a fábrica da Caterpillar em Piracicaba. A primeira máquina fabricada foi uma escavadeira Cat® 225.
Desde então, a operação cresceu para atender diferentes segmentos da economia, produzindo equipamentos destinados aos setores de construção, mineração, infraestrutura e energia. Atualmente, a planta ocupa aproximadamente 3,8 milhões de metros quadrados, possui mais de 257 mil metros quadrados de área construída e conta com mais de 5.000 funcionários.
Ao longo desses 50 anos, a Caterpillar contribuiu para o fortalecimento da vocação industrial de Piracicaba, ajudando a desenvolver uma cadeia de fornecedores qualificada, apoiando a formação de profissionais e atraindo investimentos para a região. A relação construída com universidades, escolas técnicas e instituições locais também acompanha a evolução da indústria e reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável de longo prazo.