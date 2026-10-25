Em 2026, Caterpillar celebra cinco décadas de presença no município; trajetória é marcada por crescimento industrial, inovação e contribuição para o desenvolvimento da região.

Em outubro de 2026, a Caterpillar celebra 50 anos de presença em Piracicaba (SP), uma trajetória marcada por crescimento industrial, inovação, geração de empregos e contribuição para o desenvolvimento econômico da região. Desde o início das operações de sua unidade fabril no município em 1976, a empresa acompanha a transformação da cidade e contribui para consolidar Piracicaba como um dos principais polos industriais do interior paulista.

A chegada da Caterpillar a Piracicaba representou um importante movimento de expansão das operações da companhia no Brasil, que havia marcado sua chegada ao país em 1954, em São Paulo.