Pequenas atitudes do dia a dia podem fazer diferença no consumo de água de uma residência. Reduzir o tempo no chuveiro, fechar a torneira durante tarefas de higiene e mudar a maneira de lavar a louça são algumas das medidas que ajudam a evitar o desperdício. Em um banho de 15 minutos, por exemplo, o consumo pode chegar a 135 litros. Ao reduzir esse tempo para cinco minutos, o gasto estimado cai para 45 litros, uma economia de 90 litros por banho, considerando um fluxo de nove litros por minuto.

O chuveiro está entre os pontos de atenção quando o assunto é economia de água. Além de diminuir a duração do banho, uma alternativa é fechar o registro enquanto se ensaboa, evitando deixar a água correr sem necessidade. A redução do tempo no chuveiro permite diminuir o volume utilizado diariamente e contribui para um consumo mais consciente dentro de casa.

Na escovação dos dentes e ao fazer a barba, manter a torneira aberta durante toda a atividade também pode elevar o gasto. A recomendação é utilizar a água apenas nos momentos necessários, como no enxágue. Conforme os números apresentados no material de referência, o consumo pode passar de aproximadamente 12 litros para um litro por atividade quando a torneira é fechada durante as etapas em que a água não é necessária.