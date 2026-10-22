Quem mora em Piracicaba e nas cidades da região deve ficar atento às condições do tempo nos próximos dias. A Defesa Civil do Estado de São Paulo publicou, nesta quinta-feira (22), um aviso para a possibilidade de temporais em todo o estado. O alerta segue até sábado (24) e prevê chuva, ventos e descargas elétricas.
A mudança no tempo pode trazer pancadas de chuva ao longo do período, com momentos de maior intensidade. Além da água, os temporais podem vir acompanhados de raios e rajadas de vento, aumentando o risco de ocorrências em diferentes pontos dos municípios paulistas.
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Temporais podem causar transtornos
Com a previsão de chuva, um dos principais cuidados é evitar situações que coloquem a população em risco. Entre as ocorrências que podem ser registradas estão pontos de alagamento, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em locais que já apresentam problemas de drenagem ou ficam próximos a encostas.
Em Piracicaba, a recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições das ruas durante os períodos de chuva. Se houver acúmulo de água, a orientação é procurar outro caminho e não tentar atravessar o trecho alagado. Mesmo quando a água parece rasa, pode haver buracos, obstáculos escondidos ou correnteza.
Outro cuidado importante é evitar áreas abertas durante a ocorrência de raios e não se abrigar debaixo de árvores. Em caso de sinais de movimentação de terra, rachaduras em imóveis ou outras situações que indiquem perigo, a população deve se afastar do local e acionar os órgãos responsáveis.
Saiba para quem ligar em caso de emergência
O alerta da Defesa Civil permanece válido até sábado (24). Durante esse período, a população deve acompanhar os comunicados oficiais e redobrar os cuidados, principalmente nos momentos de chuva mais intensa.
Quem precisar de ajuda pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Já em situações que exijam atendimento do Corpo de Bombeiros, o número é 193.