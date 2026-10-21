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DENÚNCIA!

VÍDEO: Bebel denuncia agressão de PMs contra militantes do PT

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
De acordo com a parlamentar, as duas mulheres pretendem registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)
De acordo com a parlamentar, as duas mulheres pretendem registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

A deputada estadual Professora Bebel (PT) denunciou uma suposta agressão cometida por policiais militares contra duas mulheres que participam do Partido dos Trabalhadores, na manhã desta quarta-feira (21), na Comunidade Vitória Pantanal, na região do Jardim Monte Líbano, em Piracicaba. Segundo o relato das vítimas, os policiais também retiraram camisetas com referências políticas.

De acordo com a parlamentar, as duas mulheres pretendem registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Bebel informou ainda que encaminhará uma denúncia à Ouvidoria da Polícia Militar para solicitar a apuração da conduta dos agentes envolvidos. Os nomes das mulheres serão preservados.

Saiba mais:

Conforme o relato de uma das vítimas, ela e a colega saíam de casa, em uma viela da comunidade, quando encontraram policiais militares que abordavam um grupo de pessoas. As duas também foram questionadas pelos agentes sobre onde moravam e se faziam uso de drogas.

Uma das mulheres afirmou que, após informar que era moradora do local e negar o uso de entorpecentes, foi questionada sobre a camiseta que vestia, com referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ela, os policiais exigiram que a peça fosse retirada e fizeram comentários sobre sua escolha partidária.

A mulher relatou que a colega retirou a camiseta que usava por cima de outra peça de roupa e a entregou aos policiais. Ela, por sua vez, disse que se recusou a retirar a própria camiseta por ficar apenas de sutiã. Nesse momento, segundo o depoimento, foi atingida por um chute.

Ainda conforme a vítima, os policiais foram até sua residência e pegaram outra camiseta. Ela afirmou que os agentes disseram querer cinco peças.

Após tomar conhecimento do caso, a deputada foi até a comunidade e declarou que pretende cobrar a investigação da ocorrência. Bebel comparou o episódio ao caso Abílio Diniz, ocorrido durante as eleições presidenciais de 1989, quando sequestradores do empresário foram apresentados pela polícia usando camisetas do PT.

A parlamentar afirmou que considera a ocorrência uma forma de violência política e ideológica e defendeu a responsabilização dos policiais caso sejam confirmadas irregularidades na abordagem.

Até o momento, o relato apresentado pela deputada e pelas mulheres não inclui um posicionamento da Polícia Militar sobre as acusações.

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