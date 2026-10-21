A deputada estadual Professora Bebel (PT) denunciou uma suposta agressão cometida por policiais militares contra duas mulheres que participam do Partido dos Trabalhadores, na manhã desta quarta-feira (21), na Comunidade Vitória Pantanal, na região do Jardim Monte Líbano, em Piracicaba. Segundo o relato das vítimas, os policiais também retiraram camisetas com referências políticas.

De acordo com a parlamentar, as duas mulheres pretendem registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Bebel informou ainda que encaminhará uma denúncia à Ouvidoria da Polícia Militar para solicitar a apuração da conduta dos agentes envolvidos. Os nomes das mulheres serão preservados.

Saiba mais: