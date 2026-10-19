Uma ocorrência policial registrada no último sábado (17) terminou com a prisão de um homem de 39 anos e a apreensão de armamentos, munições e uma quantia superior a R$ 109 mil, no Jardim Planalto em Piracicaba.

O suspeito, que possui registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), foi abordado enquanto dirigia um Fiat Palio pelo bairro Jardim Planalto. Durante a fiscalização, os policiais localizaram com ele uma munição de calibre restrito, o que levou à realização de buscas em sua residência.

No imóvel, os agentes encontraram uma pistola calibre .380, uma carabina calibre 12, dois carregadores, munições de diferentes calibres, incluindo unidades intactas e deflagradas, além de acessórios utilizados em armamentos.