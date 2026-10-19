A Câmara Municipal de Piracicaba analisa nesta segunda-feira (19), a partir das 19h, o projeto de lei que propõe a revisão do Plano Diretor de Turismo da cidade. A proposta do Poder Executivo está na pauta da 58ª Reunião Ordinária, em primeira discussão, e estabelece diretrizes para o desenvolvimento do setor nos próximos anos.

A atualização é importante para a manutenção do título de Município de Interesse Turístico (MIT), concedido pelo Estado de São Paulo. O reconhecimento permite ao município acessar recursos estaduais destinados a investimentos no turismo, e a revisão periódica do plano é um dos requisitos para conservar essa classificação. A discussão, porém, não significa aprovação automática de investimentos ou liberação de verbas.

O projeto de lei 201/2026 propõe revogar a Lei Municipal 9.404/2020, que regulamenta o plano vigente e prevê revisões a cada três anos, com aprovação prévia do Conselho Municipal de Turismo (Comturpi). O novo documento tem mais de 300 páginas e foi elaborado por uma empresa contratada pela Prefeitura. O conteúdo também foi apresentado em audiências públicas realizadas em abril, pela administração municipal, e em setembro, pela Câmara.