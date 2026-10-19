Encontrar um morcego dentro de casa, no quintal ou caído no chão exige cuidados para evitar o contato com o animal. Embora os morcegos tenham papel importante no equilíbrio ambiental, eles podem transmitir a raiva, doença viral grave que afeta mamíferos, incluindo seres humanos, cães e gatos. A recomendação é manter distância e não tentar tocar ou capturar o animal.
Em Piracicaba, 5 morcegos tiveram resultado positivo para raiva em 2026, segundo dados divulgados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) em setembro. Dois foram encontrados no bairro São Dimas e os outros registros ocorreram no Parque São Jorge, na Chácara Espéria e no Campestre. Em 2025, o município registrou 7 casos positivos em morcegos, sem registros da doença em cães e gatos naquele ano. Os números reforçam a importância da vigilância e da prevenção.
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Morcegos encontrados caídos, mortos, dentro de residências, voando durante o dia ou apresentando comportamento incomum devem ser considerados suspeitos. Nessas situações, a orientação é afastar crianças e animais domésticos, restringir o acesso ao local e entrar em contato com o CCZ para solicitar orientações sobre o recolhimento. O animal não deve ser manipulado, mesmo que pareça morto ou ferido.
A presença de um morcego também exige atenção dos tutores de cães e gatos. Se houver suspeita de que um pet tenha mordido, capturado ou tido contato direto com o animal silvestre, é importante comunicar o CCZ e procurar orientação veterinária. A vacinação antirrábica dos animais domésticos deve estar em dia, inclusive para aqueles que vivem dentro de casa, já que um morcego pode entrar no imóvel.
Se uma pessoa tocar no morcego, sofrer mordida ou arranhadura, ou tiver contato da saliva do animal com ferimentos ou mucosas, deve lavar a região com água e sabão e procurar imediatamente um serviço de saúde para avaliação. Não é necessário esperar o aparecimento de sintomas para buscar atendimento, pois a raiva é uma doença extremamente grave e a prevenção após uma possível exposição deve ser iniciada o quanto antes.
Em Piracicaba, o Centro de Controle de Zoonoses fica na Rua Dionísio Dal Picolo, no bairro Jupiá. Para orientações sobre morcegos encontrados no município, os moradores podem ligar para o telefone (19) 3427-3008 ou entrar em contato com o serviço municipal pelo 156.