Encontrar um morcego dentro de casa, no quintal ou caído no chão exige cuidados para evitar o contato com o animal. Embora os morcegos tenham papel importante no equilíbrio ambiental, eles podem transmitir a raiva, doença viral grave que afeta mamíferos, incluindo seres humanos, cães e gatos. A recomendação é manter distância e não tentar tocar ou capturar o animal.

Em Piracicaba, 5 morcegos tiveram resultado positivo para raiva em 2026, segundo dados divulgados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) em setembro. Dois foram encontrados no bairro São Dimas e os outros registros ocorreram no Parque São Jorge, na Chácara Espéria e no Campestre. Em 2025, o município registrou 7 casos positivos em morcegos, sem registros da doença em cães e gatos naquele ano. Os números reforçam a importância da vigilância e da prevenção.

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