17 de outubro de 2026
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Fiat Palio pega fogo na avenida Raposo Tavares em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.
Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

 Um Fiat Palio pegou fogo na manhã deste sábado (17), na Avenida Raposo Tavares. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

 O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, encontrou as chamas já controladas por populares e pelo próprio proprietário do veículo.

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A equipe realiza uma vistoria no automóvel para verificar se ainda há focos de calor e evitar que o fogo recomece.

Até o momento, não há informações sobre feridos. A ocorrência segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.

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