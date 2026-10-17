Um Fiat Palio pegou fogo na manhã deste sábado (17), na Avenida Raposo Tavares. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, encontrou as chamas já controladas por populares e pelo próprio proprietário do veículo.
LEIA MAIS
A equipe realiza uma vistoria no automóvel para verificar se ainda há focos de calor e evitar que o fogo recomece.
Até o momento, não há informações sobre feridos. A ocorrência segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.