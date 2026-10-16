16 de outubro de 2026
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Família levanta R$ 49 mil para trazer corpo de Lauren de Portugal

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A jovem Lauren morreu em Portugal.
A jovem Lauren morreu em Portugal.

 Com a ajuda de muitas pessoas, familiares conseguiram atingir a meta e agora poderão trazer Lauren de volta para sua cidade.

A solidariedade falou mais alto. A família de Lauren conseguiu arrecadar R$ 49 mil para trazer o corpo da jovem de Portugal para Piracicaba, onde ela poderá ser sepultada perto de seus familiares.

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A campanha mobilizou muitas pessoas, que se comoveram com a situação da família e contribuíram para que o valor necessário fosse alcançado. O traslado internacional tem um custo alto, e os parentes enfrentavam dificuldades para conseguir arcar com todas as despesas.

Lauren havia ido para Portugal em busca de trabalho e de novas oportunidades. Porém, após alguns meses no país, a jovem morreu, deixando familiares e amigos profundamente abalados.

Diante desse momento tão doloroso, a corrente de solidariedade fez a diferença. Com as doações, a família conseguiu reunir os R$ 49 mil necessários para viabilizar o retorno do corpo ao Brasil.

A união e a ajuda de tantas pessoas deram à família a possibilidade de trazer Lauren de volta para Piracicaba. 

Que a família encontre força e conforto para enfrentar essa perda tão difícil.

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