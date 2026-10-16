16 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

Homem cai com 'coca' e menor em Operação 'Ponto de Ônibus'

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
A ocorrência foi registrada na UPJA em Piracicaba.
A ocorrência foi registrada na UPJA em Piracicaba.

 A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante e apreendeu um adolescente nesta sexta-feira (16), durante a Operação "Ponto de Ônibus", na entrada do bairro Vitória, em Piracicaba.

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 Após denúncia anônima sobre a venda de drogas perto de um ponto de ônibus, os policiais foram até o local. 

 Ao perceber a chegada da equipe, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido e detido. Durante a fuga, dispensou R$ 110 e um celular. Com ele, foram encontrados nove pinos de cocaína.

As buscas continuaram e os policiais localizaram uma sacola com mais pinos de cocaína nas proximidades de um lava-rápido. O adolescente abordado estava com R$ 40 e negou envolvimento com o tráfico.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou que o adolescente também participava da atividade.

O adulto foi preso em flagrante, e o adolescente, apreendido. O caso envolve suspeitas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor.

 A operação foi coordenada pelo delegado Dr. José Doizeti de Melo, da UPJA de Piracicaba.

Polícia Civil: denúncia, investigação e ação contra o tráfico de drogas.

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