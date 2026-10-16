A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante e apreendeu um adolescente nesta sexta-feira (16), durante a Operação "Ponto de Ônibus", na entrada do bairro Vitória, em Piracicaba.
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Após denúncia anônima sobre a venda de drogas perto de um ponto de ônibus, os policiais foram até o local.
Ao perceber a chegada da equipe, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido e detido. Durante a fuga, dispensou R$ 110 e um celular. Com ele, foram encontrados nove pinos de cocaína.
As buscas continuaram e os policiais localizaram uma sacola com mais pinos de cocaína nas proximidades de um lava-rápido. O adolescente abordado estava com R$ 40 e negou envolvimento com o tráfico.
Segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou que o adolescente também participava da atividade.
O adulto foi preso em flagrante, e o adolescente, apreendido. O caso envolve suspeitas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor.
A operação foi coordenada pelo delegado Dr. José Doizeti de Melo, da UPJA de Piracicaba.
Polícia Civil: denúncia, investigação e ação contra o tráfico de drogas.