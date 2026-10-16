Após denúncia anônima sobre a venda de drogas perto de um ponto de ônibus, os policiais foram até o local.

A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante e apreendeu um adolescente nesta sexta-feira (16), durante a Operação "Ponto de Ônibus", na entrada do bairro Vitória, em Piracicaba.

Ao perceber a chegada da equipe, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido e detido. Durante a fuga, dispensou R$ 110 e um celular. Com ele, foram encontrados nove pinos de cocaína.

As buscas continuaram e os policiais localizaram uma sacola com mais pinos de cocaína nas proximidades de um lava-rápido. O adolescente abordado estava com R$ 40 e negou envolvimento com o tráfico.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou que o adolescente também participava da atividade.