Uma ação de patrulhamento da Polícia Militar resultou na localização de um adolescente de 17 anos que era alvo de uma ordem judicial pendente, na noite desta quinta-feira (15), em Piracicaba. O jovem foi encontrado Monte Líbano, e levado à delegacia.
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Durante a abordagem, os policiais identificaram que havia um mandado de busca e apreensão expedido contra o adolescente. Diante da constatação, ele foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil, onde a ordem judicial foi confirmada e os procedimentos necessários foram realizados.
Após a formalização da apreensão, o jovem permaneceu sob custódia, aguardando transferência para a Fundação Casa.
De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente não apresentava lesões aparentes e não declarou ter sofrido qualquer tipo de abuso durante a intervenção policial. Os familiares foram informados sobre a ocorrência e a situação do j
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