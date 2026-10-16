Uma ação de patrulhamento da Polícia Militar resultou na localização de um adolescente de 17 anos que era alvo de uma ordem judicial pendente, na noite desta quinta-feira (15), em Piracicaba. O jovem foi encontrado Monte Líbano, e levado à delegacia.

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Durante a abordagem, os policiais identificaram que havia um mandado de busca e apreensão expedido contra o adolescente. Diante da constatação, ele foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil, onde a ordem judicial foi confirmada e os procedimentos necessários foram realizados.