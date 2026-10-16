16 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NÃO ESCAPOU

Adolescente procurado pela justiça é encontrado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1
Policiais militares apreenderam o menor em Piracicaba.
Policiais militares apreenderam o menor em Piracicaba.

  Uma ação de patrulhamento da Polícia Militar resultou na localização de um adolescente de 17 anos que era alvo de uma ordem judicial pendente, na noite desta quinta-feira (15), em Piracicaba. O jovem foi encontrado Monte Líbano, e levado à delegacia. 

LEIA MAIS

Durante a abordagem, os policiais identificaram que havia um mandado de busca e apreensão expedido contra o adolescente. Diante da constatação, ele foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil, onde a ordem judicial foi confirmada e os procedimentos necessários foram realizados.

Após a formalização da apreensão, o jovem permaneceu sob custódia, aguardando transferência para a Fundação Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente não apresentava lesões aparentes e não declarou ter sofrido qualquer tipo de abuso durante a intervenção policial. Os familiares foram informados sobre a ocorrência e a situação do j

ovem.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários