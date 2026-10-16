Um ex-policial militar foi localizado e preso em uma academia na cidade de Capivari, na região de Piracicaba. Ele era procurado pela Justiça desde maio de 2025, após ser condenado a 12 anos de prisão por envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida em outubro de 2013.
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A captura foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal. Após a prisão, o homem foi levado à delegacia e, posteriormente, encaminhado à Delegacia Participativa de Piracicaba. A previsão, conforme as informações divulgadas, era de transferência para o sistema penitenciário.
Ataque motivado por relacionamento amoroso
As investigações apontaram que o atentado foi planejado por um comerciante que não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira. Segundo a apuração policial, ele teria contratado os dois policiais militares para matar o homem que havia iniciado um relacionamento com ela.
Na época, o homem integrava o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), na região de Campinas. O outro envolvido atuava na Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), na capital paulista.
Conforme os registros da investigação, a vítima voltava do trabalho em um pesqueiro quando foi abordada pelos envolvidos, que utilizavam um Chevrolet Astra. Durante a ação, foram efetuados vários disparos contra o homem. Acreditando que haviam conseguido matá-lo, os autores deixaram o local levando também a motocicleta da vítima. Apesar dos tiros, o homem sobreviveu.
Após a investigação e o andamento do processo judicial, os dois ex-policiais militares e o comerciante foram condenados pelo caso.
O ex- policial vinha sendo monitorado pelos investigadores, que buscavam identificar seu paradeiro para cumprir o mandado de prisão. No início deste ano, ele chegou a escapar de uma tentativa de captura. O outro ex-policial envolvido continua foragido, segundo as informações policiais.