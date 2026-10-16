Um ex-policial militar foi localizado e preso em uma academia na cidade de Capivari, na região de Piracicaba. Ele era procurado pela Justiça desde maio de 2025, após ser condenado a 12 anos de prisão por envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida em outubro de 2013.

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A captura foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal. Após a prisão, o homem foi levado à delegacia e, posteriormente, encaminhado à Delegacia Participativa de Piracicaba. A previsão, conforme as informações divulgadas, era de transferência para o sistema penitenciário.