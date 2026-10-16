A atividade será realizada na sede do IHGP, localizada na Rua Professor José Martins de Toledo, 109, no bairro Jaraguá, em Piracicaba. A participação é aberta ao público, mas limitada a 30 vagas, com reserva antecipada pelo WhatsApp, no número (19) 97140-1872.

O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) realiza na quarta-feira (21), às 19h30, a palestra “A Dialética do Bandeirismo: formação do território e do povo brasileiro”, com o historiador Dr. Thomas Henrique de Toledo Stella. O evento integra o ciclo de palestras promovido em comemoração aos 60 anos da instituição.

A palestra propõe uma interpretação do bandeirismo como um dos processos que contribuíram para a formação territorial, econômica, social e cultural do Brasil. A abordagem busca compreender o fenômeno a partir das estruturas históricas que o produziram, considerando diferentes aspectos da colonização portuguesa na América.

Entre os temas relacionados à discussão estão a expansão territorial da América Portuguesa, a formação da Paulistânia e a constituição do chamado Brasil caipira. A análise também contempla a escravização e a incorporação de populações indígenas, a presença africana e as relações econômicas e sociais do período colonial. A proposta procura superar tanto a visão tradicional do bandeirante como herói fundador quanto as interpretações que o consideram exclusivamente um símbolo da violência colonial. A intenção é examinar o fenômeno em seu contexto histórico, levando em conta as contradições e os diferentes processos envolvidos na formação da sociedade brasileira.

O conteúdo também aborda a construção posterior da memória bandeirante e a maneira como diferentes interpretações históricas contribuíram para estabelecer imagens sobre esses personagens e seu papel na história nacional. A discussão reúne perspectivas da história social, econômica e territorial, além da historiografia.

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