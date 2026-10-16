Embora a aprovação tenha ocorrido em outubro de 2026, as mudanças não terão efeito imediato. O texto estabelece que a lei entrará em vigor na data de sua publicação, mas produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027. Até lá, os microempreendedores devem considerar as regras atuais, incluindo o teto anual de R$ 81 mil e o limite de contratação de um funcionário.

O perdão tributário também terá critérios específicos. A proposta contempla os créditos previstos no texto aprovado, incluindo débitos inscritos na dívida ativa até 13 de outubro de 2026 e pendências alcançadas pela ampliação feita durante a tramitação na Câmara. Para manter a remissão, o beneficiário deverá permanecer em dia com as contribuições abrangidas pela exigência durante os seis meses posteriores à entrada em vigor da futura lei, sob risco de perder o benefício.

O Prospera MEI inclui ainda outras iniciativas que não foram aprovadas junto com as mudanças tributárias. Entre elas estão o Pix MEI, que prevê depósitos de R$ 5 mil para integrantes da categoria a partir de 2027, com expectativa de alcançar até 1 milhão de profissionais em quatro anos, e a compra de dívidas bancárias de empreendedores, estimada em R$ 600 milhões. O pacote também prevê a dispensa de emissão de notas fiscais nas vendas e prestações de serviços para pessoas físicas, mantendo a obrigação nas operações com empresas e órgãos públicos.