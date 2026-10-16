Rubens Ometto Silveira Mello, fundador da Cosan e presidente do conselho de administração do grupo, foi o maior doador pessoa física das eleições de 2026. O empresário destinou R$ 6,6 milhões a campanhas eleitorais e diretórios partidários, valor inferior aos repasses registrados nos pleitos de 2018 e 2022. A redução ocorre em um período de dificuldades financeiras para empresas ligadas ao empresário, entre elas a Raízen, controlada pela Cosan em parceria com a Shell.

O valor doado neste ano ficou abaixo dos R$ 7,5 milhões registrados em 2018 e dos R$ 7,4 milhões de 2022, conforme os dados apresentados nos levantamentos sobre as contribuições eleitorais. Considerada a inflação, a diferença é ainda maior: o montante de 2018, corrigido monetariamente, supera em 74% o total destinado em 2026, enquanto o valor de 2022 é 33% superior ao atual.

A redução nas doações coincide com um cenário de endividamento das empresas associadas a Ometto. Em março, a Raízen protocolou um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar mais de R$ 61 bilhões em dívidas. Em julho, a Justiça de São Paulo homologou o plano, permitindo a reestruturação de aproximadamente R$ 61,4 bilhões em compromissos financeiros com bancos e investidores.