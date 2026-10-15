A ocorrência fez parte da operação denominada “Caçamba Vigiada”, conduzida por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG), vinculado à Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba.

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 27 anos suspeito de tráfico de entorpecentes durante uma ação realizada nesta quinta-feira (15), na Rua Arapaçu, no bairro Parque dos Sabiás, em Piracicaba.

De acordo com as informações policiais, os investigadores receberam uma denúncia anônima indicando que um indivíduo estaria comercializando drogas na entrada da Comunidade Sabiá. Parte dos entorpecentes estaria com o suspeito, enquanto outra quantidade seria escondida em uma caçamba de entulho nas proximidades.

Após diligências no local, os policiais identificaram um homem com as características informadas e realizaram a abordagem.

Durante a ação, foram encontrados entorpecentes, dinheiro em espécie e um aparelho celular. Na sequência, os investigadores fizeram buscas na caçamba mencionada na denúncia e localizaram outras porções de drogas, acondicionadas de maneira semelhante às encontradas com o abordado.