A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 27 anos suspeito de tráfico de entorpecentes durante uma ação realizada nesta quinta-feira (15), na Rua Arapaçu, no bairro Parque dos Sabiás, em Piracicaba.
A ocorrência fez parte da operação denominada “Caçamba Vigiada”, conduzida por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG), vinculado à Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba.
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De acordo com as informações policiais, os investigadores receberam uma denúncia anônima indicando que um indivíduo estaria comercializando drogas na entrada da Comunidade Sabiá. Parte dos entorpecentes estaria com o suspeito, enquanto outra quantidade seria escondida em uma caçamba de entulho nas proximidades.
Após diligências no local, os policiais identificaram um homem com as características informadas e realizaram a abordagem.
Durante a ação, foram encontrados entorpecentes, dinheiro em espécie e um aparelho celular. Na sequência, os investigadores fizeram buscas na caçamba mencionada na denúncia e localizaram outras porções de drogas, acondicionadas de maneira semelhante às encontradas com o abordado.
Segundo o registro policial, o investigado confessou a prática do tráfico de entorpecentes no local. Diante dos elementos reunidos, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à unidade policial para as providências legais cabíveis.
A ocorrência foi registrada sob o boletim nº PO0491-1/2026, com enquadramento no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata do crime de tráfico de drogas.
A ação foi coordenada pelo delegado de Polícia da UPJA, Dr. José Donizeti de Melo.
A Polícia Civil destacou que operações investigativas como essa integram os esforços de combate ao comércio ilegal de drogas e de repressão aos pontos de venda de entorpecentes no município.