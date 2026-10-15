Um acidente de grandes proporções paralisou completamente a Rodovia Anhanguera (SP-330), na tarde desta quinta-feira (15), no km 149, em Limeira, na região de Piracicaba. Um rodotrem atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária e só parou após atingir uma árvore.
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Segundo o motorista, ele seguia no sentido capital quando teria sido fechado por um caminhão-baú durante uma mudança de faixa. Após a colisão, perdeu o controle da direção e cruzou a rodovia, deixando o conjunto atravessado em todas as faixas do sentido interior.
Pista bloqueada
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Motiva AutoBAn. O congestionamento chegou a aproximadamente cinco quilômetros, e não havia previsão de liberação da pista até a última atualização.
Apesar da violência do impacto e do cenário de destruição, o motorista saiu ileso..O trânsito parou, a rodovia ficou bloqueada e o acidente transformou o trecho em um cenário de tensão.