15 de outubro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Rodotrem cruza canteiro, atinge árvore e trava rodovia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O Rodotrem parou atravessado na rodovia.
O Rodotrem parou atravessado na rodovia.

  Um acidente de grandes proporções paralisou completamente a Rodovia Anhanguera (SP-330), na tarde desta quinta-feira (15), no km 149, em Limeira, na região de Piracicaba. Um rodotrem atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária e só parou após atingir uma árvore.

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Segundo o motorista, ele seguia no sentido capital quando teria sido fechado por um caminhão-baú durante uma mudança de faixa. Após a colisão, perdeu o controle da direção e cruzou a rodovia, deixando o conjunto atravessado em todas as faixas do sentido interior.

Pista bloqueada 

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Motiva AutoBAn. O congestionamento chegou a aproximadamente cinco quilômetros, e não havia previsão de liberação da pista até a última atualização.

Apesar da violência do impacto e do cenário de destruição, o motorista saiu ileso..O trânsito parou, a rodovia ficou bloqueada e o acidente transformou o trecho em um cenário de tensão.

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