Moradores de Piracicaba e região terão uma opção gratuita de lazer cultural nesta sexta-feira (16). O espetáculo musical A Briga no Galinheiro será apresentado às 20h, no Teatro Erotides de Campos, conhecido como Teatro do Engenho, com a participação de cerca de 90 artistas, com idades entre 17 e 88 anos.
A montagem reúne o Coral Luiz de Queiroz e o Grupo de Danças Folclóricas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP). O público poderá acompanhar uma apresentação que combina canto coral, dança e elementos da cultura popular.
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Criado pelo próprio grupo e inspirado no Teatro Disquinho, de 1974, o espetáculo se passa no galinheiro da dona Thereza. A tranquilidade dos animais é interrompida pela chegada de um gavião, que provoca confusão no local. A história reúne personagens como o Azulão, a Abelha, a Coruja e seu Godofredo, apresentados por meio de canções e arranjos corais.
A montagem é dirigida pela maestrina Cíntia Pinotti, que também assina a direção-geral. Segundo ela, o musical já teve quatro apresentações em setembro, durante as comemorações dos 125 anos da Esalq, e agora volta ao palco para uma nova sessão no Teatro do Engenho.
Serviço
Espetáculo "A Briga no Galinheiro"
Data: sexta-feira, 16 de outubro
Horário: 20h
Local: Teatro Erotides de Campos (avenida Maurice Allain, 454 - Vila Rezende)
Entrada: gratuita
Informações: (19) 3429-4595 (Serviço de Cultura e Extensão da Esalq)