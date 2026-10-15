Moradores de Piracicaba e região terão uma opção gratuita de lazer cultural nesta sexta-feira (16). O espetáculo musical A Briga no Galinheiro será apresentado às 20h, no Teatro Erotides de Campos, conhecido como Teatro do Engenho, com a participação de cerca de 90 artistas, com idades entre 17 e 88 anos.

A montagem reúne o Coral Luiz de Queiroz e o Grupo de Danças Folclóricas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP). O público poderá acompanhar uma apresentação que combina canto coral, dança e elementos da cultura popular.