Um homem foi preso por importunação sexual na terça-feira (13), no bairro Taquaral, em Piracicaba. A ocorrência foi atendida por policiais militares do Pelotão Charlie, da 4ª Companhia do 10º BPM/I.

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Inicialmente, a equipe foi acionada para atender a uma denúncia na Avenida Orlândia, onde duas pessoas relataram ter sido abordadas pelo condutor de um Honda City. Segundo as vítimas, o homem pediu informações e, quando elas se aproximaram do veículo, passou a expor os órgãos genitais e fazer gestos obscenos. Após o episódio, ele ainda teria ido até o local de trabalho de uma das vítimas, onde passou a hostilizá-las.