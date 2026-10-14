A Polícia Civil capturou o último suspeito com mandado de prisão em aberto por envolvimento na tentativa de latrocínio contra um empresário em Piracicaba. O investigado foi localizado na madrugada de sábado (10), durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, na Grande São Paulo.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara Regional das Garantias da 4ª Região Administrativa Judiciária de Piracicaba. Após a captura, o homem foi encaminhado à prisão e permaneceu à disposição da Justiça.

A investigação, conduzida pela Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba, identificou a atuação de uma organização criminosa especializada em roubos de relógios de luxo. O grupo é suspeito de planejar e executar o ataque ocorrido em 16 de dezembro de 2025.