A Polícia Civil capturou o último suspeito com mandado de prisão em aberto por envolvimento na tentativa de latrocínio contra um empresário em Piracicaba. O investigado foi localizado na madrugada de sábado (10), durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, na Grande São Paulo.
Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara Regional das Garantias da 4ª Região Administrativa Judiciária de Piracicaba. Após a captura, o homem foi encaminhado à prisão e permaneceu à disposição da Justiça.
A investigação, conduzida pela Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba, identificou a atuação de uma organização criminosa especializada em roubos de relógios de luxo. O grupo é suspeito de planejar e executar o ataque ocorrido em 16 de dezembro de 2025.
Empresário foi baleado durante abordagem
O crime ocorreu quando o empresário retornava de Itu com a esposa. Durante o trajeto, o casal parou em um shopping de São Roque, às margens da Rodovia Castello Branco.
Já em Piracicaba, ao chegar a um restaurante italiano na região central, o empresário foi abordado por um homem armado, que exigiu seu relógio Rolex, avaliado em aproximadamente R$ 120 mil.
A vítima reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante. O criminoso disparou contra o empresário, atingindo sua cabeça de raspão.
Outro suspeito, que aguardava nas proximidades em uma segunda motocicleta, aproximou-se para auxiliar na fuga. Apesar dos disparos, os criminosos não conseguiram levar nenhum bem.
Casal teria sido monitorado desde São Roque
Segundo a investigação, o casal teria sido escolhido previamente como alvo. O monitoramento teria começado dentro
Casal teria sido monitorado desde São Roque
Segundo a investigação, o casal teria sido escolhido previamente como alvo. O monitoramento teria começado dentro do shopping em São Roque e continuado durante o deslocamento até Piracicaba.
De acordo com a apuração policial, os envolvidos utilizaram dois automóveis e duas motocicletas para acompanhar as vítimas e executar a ação.
Com a captura do último investigado que tinha mandado de prisão em aberto, a Polícia Civil concluiu a localização dos suspeitos procurados no caso. A responsabilidade criminal dos envolvidos será definida pela Justiça.