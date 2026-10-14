As diligências começaram no início da manhã, tendo como foco suspeitas relacionadas à contratação de serviços públicos e a um possível desvio de recursos financeiros ligados à Secretaria Municipal de Turismo.

Uma investigação sobre possíveis irregularidades em contratos públicos colocou Rio Claro, na região de Piracicaba, no centro de uma operação do Ministério Público na manhã desta quarta-feira (14).

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no município. A ação busca reunir elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos investigados. Operação contou com apoio da Polícia Militar

Batizada de Operação Encenação, a iniciativa é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ligado ao Ministério Público.

A mobilização contou com o apoio de equipes do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (10º Baep), da Polícia Militar de Piracicaba. Segundo as informações divulgadas, 34 agentes participaram dos trabalhos.