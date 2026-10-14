Uma investigação sobre possíveis irregularidades em contratos públicos colocou Rio Claro, na região de Piracicaba, no centro de uma operação do Ministério Público na manhã desta quarta-feira (14).
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As diligências começaram no início da manhã, tendo como foco suspeitas relacionadas à contratação de serviços públicos e a um possível desvio de recursos financeiros ligados à Secretaria Municipal de Turismo.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no município. A ação busca reunir elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos investigados. Operação contou com apoio da Polícia Militar
Batizada de Operação Encenação, a iniciativa é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ligado ao Ministério Público.
A mobilização contou com o apoio de equipes do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (10º Baep), da Polícia Militar de Piracicaba. Segundo as informações divulgadas, 34 agentes participaram dos trabalhos.
O principal objetivo é apurar possíveis irregularidades em contratações públicas relacionadas à Secretaria Municipal de Turismo de Rio Claro, além de suspeitas envolvendo a destinação de dinheiro público.
Até que os fatos sejam esclarecidos pelas autoridades, as suspeitas devem ser tratadas como objeto de investigação, sem antecipar conclusões sobre eventuais responsabilidades.