14 de outubro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Operação do MP investiga contratos de prefeitura

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Equipes do Baep participaram da operação.
Equipes do Baep participaram da operação.

  Uma investigação sobre possíveis irregularidades em contratos públicos colocou Rio Claro, na região de Piracicaba, no centro de uma operação do Ministério Público na manhã desta quarta-feira (14).

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 As diligências começaram no início da manhã, tendo como foco suspeitas relacionadas à contratação de serviços públicos e a um possível desvio de recursos financeiros ligados à Secretaria Municipal de Turismo.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no município. A ação busca reunir elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos investigados. Operação contou com apoio da Polícia Militar

 Batizada de Operação Encenação, a iniciativa é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ligado ao Ministério Público.

A mobilização contou com o apoio de equipes do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (10º Baep), da Polícia Militar de Piracicaba. Segundo as informações divulgadas, 34 agentes participaram dos trabalhos.

 O principal objetivo é apurar possíveis irregularidades em contratações públicas relacionadas à Secretaria Municipal de Turismo de Rio Claro, além de suspeitas envolvendo a destinação de dinheiro público.

 Até que os fatos sejam esclarecidos pelas autoridades, as suspeitas devem ser tratadas como objeto de investigação, sem antecipar conclusões sobre eventuais responsabilidades.

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