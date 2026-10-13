Antes da primeira saída, é importante conversar com um médico-veterinário sobre a saúde do animal, a vacinação e a prevenção de parasitas. Também é necessário escolher um local tranquilo, seguro e afastado do trânsito, de cães soltos e de áreas com grande circulação de pessoas.

Durante o passeio, o tutor deve respeitar o ritmo do gato e evitar puxá-lo para obrigá-lo a caminhar. Orelhas voltadas para trás, pelos arrepiados, pupilas dilatadas, tentativas insistentes de fuga, vocalização intensa ou busca por esconderijo podem indicar desconforto. Nesses casos, a atividade deve ser interrompida e o animal levado para um local seguro.

Todo gato precisa passear?

Não. O passeio não é uma necessidade universal para os felinos e não deve ser tratado como obrigação. Enquanto alguns gatos podem aproveitar a experiência, outros ficam mais confortáveis dentro de casa. Forçar a exposição à rua pode causar estresse e aumentar o risco de fugas, atropelamentos, brigas e contato com agentes infecciosos.