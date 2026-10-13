Na noite desta terça-feira (13), um veículo BYD elétrico novinho se transformou em uma bola de ferro ao bater com tudo contra um poste na Avenida Independência, nas imediações da Esalq, no cruzamento com a Avenida Pádua Dias.
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Dentro do carro, um homem de 48 anos, que voltava de Americana. Para a PM, ele disse que apagou e só acordou após a batida no poste. A frente do BYD ficou irreconhecível. Por milagre, o poste segurou e ele não invadiu a calçada da Esalq, atingido pedestres.
A Polícia Militar fechou a avenida. O SAMU foi acionado às pressas, mas quando chegou, o motorista disse que estava bem e dispensou o socorro.
O trânsito ficou lento no local até a conclusão do trabalho da perícia e a retirada do veículo.