Durante patrulhamento a pé pela comunidade Portelinha, policiais da Companhia de Força Tática do 10º BPM/I retornavam à viatura quando avistaram um veículo com dois ocupantes estacionado na Rua João Ramalho.

Uma ação da Força Tática da Polícia Militar terminou com a apreensão de mais de 5 kg de drogas e a prisão de um homem na noite de sexta-feira (9), na região do bairro Pauliceia, em Piracicaba.

A equipe decidiu realizar a abordagem. Apesar de nada de ilícito ter sido encontrado nas buscas pessoais, a vistoria no automóvel revelou o que estava escondido sob os pés do passageiro: uma sacola com porções de maconha, cocaína e crack, já embaladas para comercialização.

Questionado pelos policiais, o passageiro assumiu a propriedade das drogas e afirmou que faria a entrega dos entorpecentes na própria comunidade Portelinha. Ao ser indagado sobre a existência de mais material ilícito, ele forneceu informações que levaram a equipe a localizar outras porções de drogas, uma balança de precisão e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.

A apreensão ultrapassou os 5 kg de entorpecentes. No total, foram recolhidos 3,488 kg de maconha, distribuídos em 1.275 invólucros; 1,470 kg de cocaína, acondicionados em 1.400 pinos; e 123 gramas de crack, divididos em 200 pedras.