Uma farmácia da rede Drogal foi alvo de um roubo na noite de segunda-feira (12), em Piracicaba. A ação criminosa ocorreu por volta das 20h22, na Avenida Fioravante Cenedese, e teve a participação de três indivíduos.

De acordo com os relatos das funcionárias, um dos criminosos entrou no estabelecimento usando um moletom escuro, anunciou o assalto e orientou parte das atendentes a permanecer em uma área interna da farmácia.

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