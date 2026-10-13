13 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

Trio rende funcionários e rouba canetas emagrecedoras de farmácia

Por Da redacão/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Os ladrões atacaram a farmácia no Distrito de Ártemis.
Os ladrões atacaram a farmácia no Distrito de Ártemis.

 Uma farmácia da rede Drogal foi alvo de um roubo na noite de segunda-feira (12), em Piracicaba. A ação criminosa ocorreu por volta das 20h22, na Avenida Fioravante Cenedese, e teve a participação de três indivíduos.

De acordo com os relatos das funcionárias, um dos criminosos entrou no estabelecimento usando um moletom escuro, anunciou o assalto e orientou parte das atendentes a permanecer em uma área interna da farmácia.

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Na sequência, uma funcionária foi conduzida até a geladeira do estabelecimento, de onde foram levados diversos produtos, principalmente medicamentos conhecidos como canetas emagrecedoras e itens dermocosméticos.

Enquanto o primeiro indivíduo conduzia a ação, outros dois comparsas também entraram na farmácia e recolheram produtos da seção de dermocosméticos, ampliando o prejuízo causado ao estabelecimento.

Após o roubo, os três suspeitos fugiram a pé em direção a um posto de combustíveis. A Polícia Militar foi acionada via COPOM e compareceu ao local para atender à ocorrência.

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