Uma farmácia da rede Drogal foi alvo de um roubo na noite de segunda-feira (12), em Piracicaba. A ação criminosa ocorreu por volta das 20h22, na Avenida Fioravante Cenedese, e teve a participação de três indivíduos.
De acordo com os relatos das funcionárias, um dos criminosos entrou no estabelecimento usando um moletom escuro, anunciou o assalto e orientou parte das atendentes a permanecer em uma área interna da farmácia.
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Na sequência, uma funcionária foi conduzida até a geladeira do estabelecimento, de onde foram levados diversos produtos, principalmente medicamentos conhecidos como canetas emagrecedoras e itens dermocosméticos.
Enquanto o primeiro indivíduo conduzia a ação, outros dois comparsas também entraram na farmácia e recolheram produtos da seção de dermocosméticos, ampliando o prejuízo causado ao estabelecimento.
Após o roubo, os três suspeitos fugiram a pé em direção a um posto de combustíveis. A Polícia Militar foi acionada via COPOM e compareceu ao local para atender à ocorrência.