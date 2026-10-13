Para a tristeza de familiares e amigos, Milton Cesar Melega Camargo, de 52 anos, natural de Piracicaba, foi encontrado morto neste sábado (11). Ele estava sumido desde o dia 22 de setembro em São Pedro, na região de Piracicaba, onde morava com a esposa.
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Em setembro, ele passou mal em casa, teve duas convulsões fortes e foi socorrido às pressas para a Santa Casa, onde ficou icou internado.
Depois que saiu do hospital, ele não voltou pra casa. Desapareceu no mundo. Sem dar notícia. A família entrou em pânico. Começou então uma busca sem fim. Familiares, amigos e vizinhos partiram atrás de Milton. Cartaz na rua, post no Facebook, buscas em mato e nada, até chegar a notícia que despedaçou a família: Milton foi achado sem vida. Ainda não forma divulgados detalhes de como ele morreu.
Na internet, a família postou uma mensagem de agradecimento a quem ajudou e de muita dor pelo desfecho. O velório ainda não foi informado.