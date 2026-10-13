Para a tristeza de familiares e amigos, Milton Cesar Melega Camargo, de 52 anos, natural de Piracicaba, foi encontrado morto neste sábado (11). Ele estava sumido desde o dia 22 de setembro em São Pedro, na região de Piracicaba, onde morava com a esposa.

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Em setembro, ele passou mal em casa, teve duas convulsões fortes e foi socorrido às pressas para a Santa Casa, onde ficou icou internado.