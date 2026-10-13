Em uma ação certeira na madrugada desta terça-feira (13), a Polícia Militar apreendeu uma pistola Beretta calibre 6.35 com numeração suprimida e prendeu um jovem de 23 anos na Rua Urupês, no Cecap em Piracicaba.

LEIA MAIS

Tudo começou com uma denúncia anônima. Um indivíduo estaria escondendo arma irregular dentro de casa. A equipe da PM não perdeu tempo e bateu no local.