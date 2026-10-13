Em uma ação certeira na madrugada desta terça-feira (13), a Polícia Militar apreendeu uma pistola Beretta calibre 6.35 com numeração suprimida e prendeu um jovem de 23 anos na Rua Urupês, no Cecap em Piracicaba.
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Tudo começou com uma denúncia anônima. Um indivíduo estaria escondendo arma irregular dentro de casa. A equipe da PM não perdeu tempo e bateu no local.
No imóvel, o responsável autorizou a entrada. Nervoso, o suspeito acabou entregando onde tinha escondido o armamento.
No esconderijo, os policiais acharam: 01 Pistola Beretta modelo 950, calibre 6,35, com numeração raspada, 01 Carregador com 9 munições intactas e 01 Coldre.
O jovem de 23 anos foi algemado e levado direto para o Plantão Policial. Ele vai responder por posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, artigo 16 da Lei 10.826/03, e permaneceu à disposição da Justiça.