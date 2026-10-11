O carro dele: uma Ranger vermelha. A equipe da RURAL 013 – Lopes, Mello e R. Santos, não perdeu tempo. Saiu rasgando pela Rodovia Samuel de Castro Neves até a Estrada Orlando Françóia.

O sossego da zona rural acabou na noite desta sexta-feira (10), em Piracicaba. Moradores do Tanquã ligaram para a Guarda Civil denunciando um homem que estava dando tiros com uma arma potente.

A Ranger foi encontrada parada no conhecido Bar Zé da Reta. Dentro do estabelecimento encontraram o dono da caminhonete e o passageiro. Na abordagem, o passageiro se apresentou como CAC e assumiu: a arma é minha e está dentro da caminhonete.

Os GCMs abriram a maleta e o que viram impressionou: um revólver Taurus .357 Magnum, com 15 balas intactas e 10 cápsulas já estouradas. Ou seja, ele tinha atirado de verdade na região. Os dois foram algemados e levados para o Plantão Policial, com apoio da ROMU 084.

No Plantão, o delegado foi direto: prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O CAC ficou preso e vai responder na Justiça. O armamento e as munições foram apreendidos.