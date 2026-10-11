11 de outubro de 2026
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SALVAMENTO

Heróis da madrugada: PM salva bebê engasgada

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
Ao final da ação bem sucedida, familiares da bebê e os policiais posaram para uma foto.
Ao final da ação bem sucedida, familiares da bebê e os policiais posaram para uma foto.

  Uma cena de desespero se transformou em um milagre na noite desta sexta-feira (09), no Jardim Paineiras, em Rio Claro, na região de Piracicaba.

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 Uma recém-nascida de apenas 12 dias de vida se engasgou e quase morreu nos braços da família. Quem salvou a bebê foi a Polícia Militar.

.O relógio marcava 23h35 quando o COPOM recebeu o chamado desesperado na Avenida 50. Uma bebê recém-nascida estava engasgada e já sem respirar.

 A viatura foi enviada em segundos para o endereço.

.Quando os policiais chegaram, a situação era crítica. A menina estava nos braços dos familiares, com a pele toda azulada, roxa, e com o coração quase parando.

Sem perder um segundo, a *Soldado Paseto* pegou a recém-nascida no colo e iniciou imediatamente a manobra de Heimlich adaptada para bebês - uma técnica para desobstruir as vias aéreas.

Foram segundos de tensão que pareceram uma eternidade. A manobra funcionou. A bebê desengasgou, voltou a respirar e a coloração da pele voltou ao normal. O choro, que antes era de desespero da família, virou choro de alívio.

Após o susto, a própria equipe da PM colocou a mãe e a bebê na viatura e levou às pressas para a UPA do Cervezão. Na unidade, a recém-nascida foi avaliada por um médico e ficou em observação. Ela passa bem.

 Mais uma vez, a ação rápida e o preparo da Polícia Militar evitaram que uma família perdesse sua filha de apenas 12 dias de vida.

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