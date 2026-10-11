Sem perder um segundo, a *Soldado Paseto* pegou a recém-nascida no colo e iniciou imediatamente a manobra de Heimlich adaptada para bebês - uma técnica para desobstruir as vias aéreas.

Foram segundos de tensão que pareceram uma eternidade. A manobra funcionou. A bebê desengasgou, voltou a respirar e a coloração da pele voltou ao normal. O choro, que antes era de desespero da família, virou choro de alívio.

Após o susto, a própria equipe da PM colocou a mãe e a bebê na viatura e levou às pressas para a UPA do Cervezão. Na unidade, a recém-nascida foi avaliada por um médico e ficou em observação. Ela passa bem.