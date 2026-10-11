Uma cena de desespero se transformou em um milagre na noite desta sexta-feira (09), no Jardim Paineiras, em Rio Claro, na região de Piracicaba.
LEIA MAIS
- Corrida de app termina com apreensão de 3 mil porções de drogas
- Mala com 235 mil e arsenal: operação policial investiga advogado
Uma recém-nascida de apenas 12 dias de vida se engasgou e quase morreu nos braços da família. Quem salvou a bebê foi a Polícia Militar.
.O relógio marcava 23h35 quando o COPOM recebeu o chamado desesperado na Avenida 50. Uma bebê recém-nascida estava engasgada e já sem respirar.
A viatura foi enviada em segundos para o endereço.
.Quando os policiais chegaram, a situação era crítica. A menina estava nos braços dos familiares, com a pele toda azulada, roxa, e com o coração quase parando.
Sem perder um segundo, a *Soldado Paseto* pegou a recém-nascida no colo e iniciou imediatamente a manobra de Heimlich adaptada para bebês - uma técnica para desobstruir as vias aéreas.
Foram segundos de tensão que pareceram uma eternidade. A manobra funcionou. A bebê desengasgou, voltou a respirar e a coloração da pele voltou ao normal. O choro, que antes era de desespero da família, virou choro de alívio.
Após o susto, a própria equipe da PM colocou a mãe e a bebê na viatura e levou às pressas para a UPA do Cervezão. Na unidade, a recém-nascida foi avaliada por um médico e ficou em observação. Ela passa bem.
Mais uma vez, a ação rápida e o preparo da Polícia Militar evitaram que uma família perdesse sua filha de apenas 12 dias de vida.