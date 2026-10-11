O que seria uma simples corrida por aplicativo terminou com uma grande apreensão de drogas e um passageiro preso por tráfico na noite de sexta-feira (09).
A ocorrência foi registrada por volta das 23h, na região da Portelinha, no bairro Paulicéia. Policiais Militares faziam patrulhamento pela Rua João Ramalho quando avistaram um carro de aplicativo parado próximo à entrada de uma viela, em atitude suspeita.
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Os policiais abordaram o veículo que estava em uma parada intermediária de uma corrida ativa. O motorista, de 28 anos, explicou que estava trabalhando e mostrou no celular a corrida em andamento.
Ele foi revistado e nada de ilícito foi encontrado. Ele foi qualificado apenas como testemunha. Já no banco traseiro, a situação era outra. Com o passageiro, de 20 anos, os policiais encontraram um celular, três chaves e, no assoalho do carro, aos pés dele, uma sacola cheia de porções de drogas.
Questionado, o jovem admitiu informalmente que estava levando a droga para fazer uma entrega na comunidade e que receberia dinheiro no local. Ele ainda confessou que tinha acabado de sair de um imóvel que servia como depósito do tráfico, na Cecap.
Com autorização do próprio criminoso, as equipes foram até o endereço indicado no bairro Cecap. O imóvel não era usado como moradia, era um verdadeiro depósito de entorpecentes.
No local, a PM encontrou: 1.400 microtubos de cocaína, 200 pedras de crack, 1.275 porções de maconha. Um total de 3,1 quilos de drogas + 2.875 porções no imóvel.
Além da droga, foi apreendida uma balança de precisão e um caderno com toda a contabilidade do tráfico.
O passageiro de 20 anos recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas - Art. 33 da Lei de Drogas. Ele foi levado para o Plantão Policial de Piracicaba, onde a autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.
O motorista de aplicativo foi liberado.