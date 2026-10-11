A ocorrência foi registrada por volta das 23h, na região da Portelinha, no bairro Paulicéia. Policiais Militares faziam patrulhamento pela Rua João Ramalho quando avistaram um carro de aplicativo parado próximo à entrada de uma viela, em atitude suspeita.

O que seria uma simples corrida por aplicativo terminou com uma grande apreensão de drogas e um passageiro preso por tráfico na noite de sexta-feira (09).

Os policiais abordaram o veículo que estava em uma parada intermediária de uma corrida ativa. O motorista, de 28 anos, explicou que estava trabalhando e mostrou no celular a corrida em andamento.

Ele foi revistado e nada de ilícito foi encontrado. Ele foi qualificado apenas como testemunha. Já no banco traseiro, a situação era outra. Com o passageiro, de 20 anos, os policiais encontraram um celular, três chaves e, no assoalho do carro, aos pés dele, uma sacola cheia de porções de drogas.

Questionado, o jovem admitiu informalmente que estava levando a droga para fazer uma entrega na comunidade e que receberia dinheiro no local. Ele ainda confessou que tinha acabado de sair de um imóvel que servia como depósito do tráfico, na Cecap.