11 de outubro de 2026
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AÇÃO RÁPIDA

VÍDEO: Mulher tem surto psicótico e é socorrida pela GCM e Samu

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM São Pedro
Equipes do SAMU encaminharam a vítima ao hospital.
Equipes do SAMU encaminharam a vítima ao hospital.

  Uma mulher precisou ser socorrida na noite de quinta-feira (09), por volta das 19h25, no Jardim São Dimas em São Pedro, na região de Piracicaba.

A Guarda Civil Municipal foi chamada para dar apoio ao SAMU na Rua Antônio Dolores Matarazzo de Paula, nº 174.

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No local, a mulher, identificada como Rosangela Aparecida de Souza Santos, estaria em um possível surto psicótico. A equipe do SAMU, com os profissionais Débora e Moisés, fez o atendimento. A Viatura 03 da GCM de São Pedro ficou no apoio para garantir a segurança de todos.

Segundo o relatório, a mulher colaborou, aceitou o atendimento de forma espontânea e não foi preciso usar força ou contenção.

Após ser atendida, ela ficou aos cuidados da equipe de saúde.

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