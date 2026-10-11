A Guarda Civil Municipal foi chamada para dar apoio ao SAMU na Rua Antônio Dolores Matarazzo de Paula, nº 174.

Uma mulher precisou ser socorrida na noite de quinta-feira (09), por volta das 19h25, no Jardim São Dimas em São Pedro, na região de Piracicaba.

No local, a mulher, identificada como Rosangela Aparecida de Souza Santos, estaria em um possível surto psicótico. A equipe do SAMU, com os profissionais Débora e Moisés, fez o atendimento. A Viatura 03 da GCM de São Pedro ficou no apoio para garantir a segurança de todos.

Segundo o relatório, a mulher colaborou, aceitou o atendimento de forma espontânea e não foi preciso usar força ou contenção.

Após ser atendida, ela ficou aos cuidados da equipe de saúde.