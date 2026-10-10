Uma investigação sobre uma violenta tentativa de homicídio teve mais um desdobramento nesta sexta-feira (9), com a captura de um homem em Piracicaba. O investigado é suspeito de participação em um crime ocorrido no distrito de Potunduva, em Jaú, no mês de agosto deste ano.
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A prisão temporária foi cumprida pela Polícia Civil, por meio da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba, em cumprimento a mandado expedido pela Vara Regional das Garantias da 3ª Região Administrativa Judiciária de Bauru.
O caso investigado remonta a agosto, quando uma pessoa foi vítima de uma violenta agressão em Jaú. Durante o ataque, a vítima sofreu graves lesões provocadas por golpes de arma branca, circunstância que levou ao aprofundamento das investigações e à adoção de medidas cautelares para o esclarecimento do crime.
De acordo com as informações policiais, o homem capturado declarou envolvimento nos fatos investigados pela Polícia Civil de Jaú.
A partir das informações obtidas, policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da UPJA de Piracicaba realizaram a captura e comunicaram a Central de Polícia Judiciária de Jaú, responsável pela investigação.
Após a confirmação da ordem judicial, o mandado de prisão temporária foi cumprido. O investigado foi recolhido à carceragem da Polícia Civil e colocado à disposição do Poder Judiciário, com a adoção das providências legais cabíveis.
A investigação continua sob responsabilidade da Polícia Civil de Jaú, que busca esclarecer completamente as circunstâncias do crime e identificar todos os possíveis envolvidos.