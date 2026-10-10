Uma investigação sobre uma violenta tentativa de homicídio teve mais um desdobramento nesta sexta-feira (9), com a captura de um homem em Piracicaba. O investigado é suspeito de participação em um crime ocorrido no distrito de Potunduva, em Jaú, no mês de agosto deste ano.

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A prisão temporária foi cumprida pela Polícia Civil, por meio da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba, em cumprimento a mandado expedido pela Vara Regional das Garantias da 3ª Região Administrativa Judiciária de Bauru.