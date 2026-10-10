10 de outubro de 2026
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Tentativa de homicídio: PC captura investigado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
O homem foi conduzido pela Polícia Civil para a UPJA.
O homem foi conduzido pela Polícia Civil para a UPJA.

  Uma investigação sobre uma violenta tentativa de homicídio teve mais um desdobramento nesta sexta-feira (9), com a captura de um homem em Piracicaba. O investigado é suspeito de participação em um crime ocorrido no distrito de Potunduva, em Jaú, no mês de agosto deste ano.

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A prisão temporária foi cumprida pela Polícia Civil, por meio da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba, em cumprimento a mandado expedido pela Vara Regional das Garantias da 3ª Região Administrativa Judiciária de Bauru.

 O caso investigado remonta a agosto, quando uma pessoa foi vítima de uma violenta agressão em Jaú. Durante o ataque, a vítima sofreu graves lesões provocadas por golpes de arma branca, circunstância que levou ao aprofundamento das investigações e à adoção de medidas cautelares para o esclarecimento do crime.

De acordo com as informações policiais, o homem capturado declarou envolvimento nos fatos investigados pela Polícia Civil de Jaú.

A partir das informações obtidas, policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da UPJA de Piracicaba realizaram a captura e comunicaram a Central de Polícia Judiciária de Jaú, responsável pela investigação.

 Após a confirmação da ordem judicial, o mandado de prisão temporária foi cumprido. O investigado foi recolhido à carceragem da Polícia Civil e colocado à disposição do Poder Judiciário, com a adoção das providências legais cabíveis.

A investigação continua sob responsabilidade da Polícia Civil de Jaú, que busca esclarecer completamente as circunstâncias do crime e identificar todos os possíveis envolvidos.

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