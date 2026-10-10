Um entregador de 28 anos foi preso em Piracicaba após uma dívida de pensão alimentícia de R$ 1.178,31 levar à expedição de um mandado de prisão. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (9), depois que a Polícia Militar foi até o endereço do homem para cumprir a ordem judicial.

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Os policiais estiveram na casa dele, na Rua Campanário, no bairro Novo Horizonte, mas não o encontraram. A família foi informada sobre o mandado.