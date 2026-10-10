Um entregador de 28 anos foi preso em Piracicaba após uma dívida de pensão alimentícia de R$ 1.178,31 levar à expedição de um mandado de prisão. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (9), depois que a Polícia Militar foi até o endereço do homem para cumprir a ordem judicial.
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Os policiais estiveram na casa dele, na Rua Campanário, no bairro Novo Horizonte, mas não o encontraram. A família foi informada sobre o mandado.
Mais tarde, o próprio entregador compareceu à base da Polícia Militar, na Rua Bogotá, no Jardim Esplanada. No local, os policiais cumpriram a determinação da Justiça.
De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão foi determinada pela 1ª Vara da Família e Sucessões de Piracicaba.
O valor da dívida foi atualizado em 1º de setembro de 2026, e o mandado prevê 30 dias de prisão civil, com validade até setembro de 2028. Durante a revista, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Os policiais também não precisaram usar algemas.
Após a prisão, o homem foi levado ao plantão da Polícia Civil e ficou à disposição da Justiça. Um exame foi solicitado ao Instituto Médico Legal (IML), e o cumprimento do mandado foi formalizado na madrugada de sábado