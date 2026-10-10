Um homem de 22 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (9), na esquina das ruas Araçá e Elias Dumit, no bairro Boa Esperança, em Piracicaba.
Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi comunicada via Copom após relatos de que um veículo com quatro indivíduos passou pelo local. Os ocupantes teriam efetuado diversos disparos contra a vítima.
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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, constatou a morte do jovem, que morava no próprio bairro.
A Polícia Militar isolou a área para preservar possíveis vestígios até a chegada da perícia. As equipes aguardavam os procedimentos periciais e a remoção do corpo pelo serviço funerário.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade dos suspeitos nem sobre a motivação do homicídio. A ocorrência seguia em andamento.
A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do crime.