10 de outubro de 2026
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VÍDEO: ASSASSINATO

Jovem de 22 anos é morto a tiros por desconhecidos em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
O homicídio aconteceu no bairro Boa Esperança.
O homicídio aconteceu no bairro Boa Esperança.

 Um homem de 22 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (9), na esquina das ruas Araçá e Elias Dumit, no bairro Boa Esperança, em Piracicaba.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi comunicada via Copom após relatos de que um veículo com quatro indivíduos passou pelo local. Os ocupantes teriam efetuado diversos disparos contra a vítima.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, constatou a morte do jovem, que morava no próprio bairro.

A Polícia Militar isolou a área para preservar possíveis vestígios até a chegada da perícia. As equipes aguardavam os procedimentos periciais e a remoção do corpo pelo serviço funerário.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade dos suspeitos nem sobre a motivação do homicídio. A ocorrência seguia em andamento.

A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do crime.

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