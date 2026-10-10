Um homem de 22 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (9), na esquina das ruas Araçá e Elias Dumit, no bairro Boa Esperança, em Piracicaba.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi comunicada via Copom após relatos de que um veículo com quatro indivíduos passou pelo local. Os ocupantes teriam efetuado diversos disparos contra a vítima.

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