Na manhã desta sexta-feira (09), policiais militares do Pelotão Charlie do 10º Batalhão de Polícia Militar realizavam patrulhamento preventivo pela região da Comunidade Pantanal, em Piracicaba, local já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.
Durante o patrulhamento, a equipe visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles entregava um objeto ao outro, em ação típica de comercialização de entorpecentes.
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Ao perceberem a aproximação policial, os indivíduos tentaram se evadir. Um deles conseguiu fugir do local, não sendo localizado. O outro indivíduo, apontado como responsável pela venda das drogas, foi abordado e submetido à busca pessoal.
Na busca pessoal, os policiais lograram êxito em localizar com o abordado 93 pedras de crack, a quantia de R$ 46,00 em dinheiro e 01 aparelho celular.
Indagado, o indivíduo confessou estar realizando o comércio de entorpecentes e informou que possuía mais drogas em sua residência.
Em diligência no imóvel do abordado, a equipe localizou meio tijolo de maconha escondido sob um colchão, um pé de maconha cultivado na varanda, além de porções de maconha já fracionadas.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, sendo conduzido à Unidade de Polícia Judiciária de Piracicaba, onde a Autoridade Policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
O indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.
Foram apreendidos: 93 pedras de crack, meio tijolo de maconha, porções de maconha, 1 pé de maconha, R$ 46,00 em dinheiro e 1 aparelho celular