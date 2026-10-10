Na manhã desta sexta-feira (09), policiais militares do Pelotão Charlie do 10º Batalhão de Polícia Militar realizavam patrulhamento preventivo pela região da Comunidade Pantanal, em Piracicaba, local já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.

Durante o patrulhamento, a equipe visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles entregava um objeto ao outro, em ação típica de comercialização de entorpecentes.

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